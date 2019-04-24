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Furkan'lı Philadelphia 76'ers yarı finalde

İHA

NBA'de milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın takımı Philadelphia 76'ers, sahasında karşılaştığı Brooklyn Nets'i 122-100 mağlup ederek seride durumu 4-1 yaptı ve yarı finale çıktı. Furkan 7 sayı, 2 asist ve 1 ribaund ile oynadı. Portland Trail Blazers ise evinde Oklahoma City Thunder'ı Damian Lillard'ın üçlüğü ile yendi ve yarı finale yükseldi

NBA

NBA'de Play-Off ilk turunda heyecan 4 karşılaşma ile devam etti. Philadelphia 76'ers, Wells Fargo Center'da karşı karşıya geldiği Brooklyn Nets'i 122-100 mağlup ederek seride durumu 4-1 getirdi ve yarı finale yükseldi. Philadelphia'nın rakibi Orlando Magic'i 4-1 geçen Toronto Raptors oldu. Milli basketbolcu Furkan Korkmaz, 12 dakika süre aldığı maçı 7 sayı, 2 asist ve 1 ribaund ile tamamlarken, takımda ayrıca Joel Embiid 23 sayı, 13 ribaund ve Ben Simmons 13 sayı, 6 asistle oynayarak galibiyetin mimarlarından oldu. Nets'te ise Ronde Hollis Jefferson 21 sayı, 2 ribaund ile oynadı.

DAMİAN LİLLARD'IN HEM MAÇI HEM TURU

Portland Trail Blazers, Moda Center'da karşı karşıya geldiği Oklahoma City Thunder'ı Damian Lillard'ın son saniye üçlüğü ile 118-115 yenerek seriyi 4-1 yaptı ve yarı finale çıktı. Portland, Denver Nugguts - San Antonio Spurs eşleşmesinin galibi ile oynayacak. Portland'da Lillard 50 sayı, 7 ribaund ve 6 asistle yıldızlaşarak takımına galibiyeti getirdi. Oklahoma'da ise Paul George'un 36, Russel Westbrook'un 29 sayısı yetmedi.
NBA'de gecenin sonuçları şöyle:

BATI KONFERANSI
Denver Nuggets (3): 108 - San Antonio Spurs: 90 (2)
Portland Trail Blazers (4): 118 - Oklahoma City Thunder: 115 (1)

DOĞU KONFERANSI
Toronto Raptors: (4) 115 - Orlando Magic: 96 (1)
Philadelphia 76ers: (4) 122 - Brooklyn Nets: 100 (1

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