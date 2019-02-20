Furkan Palalı, Can Yaman'ı mı taklit ediyor?

Giriş: 20.02.2019 - 11:05 | Güncelleme:  

Oyuncu Furkan Palalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla herkesi şaşırtmıştı. İmaj değiştiren Palalı'nın kasları da dikkat çekmişti. Yeni tarzıyla Can Yaman'a benzetilen Palalı, açıklama yaptı

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    Kas yaparak saçlarını uzatan ünlüler kervanına oyuncu Furkan Palalı da dahil oldu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kasları ve uzun saçları dikkat çeken Palalı'nın son hali meslektaşı Can Yaman'a benzetildi. 

  • 2Furkan Palalı, Can Yaman'ı mı taklit ediyor? - Magazin haberleri
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    "8-9 YILDIR PROFESYÖNEL SPOR YAPIYORUM"

    Konuyla ilgili 2. Sayfa programına açıklama yapan Palalı, "Herkes kendince çalışıyor, spor yapıyor. Ben kendi adıma 8-9 yıldır profesyönel spor yapıyorum" dedi.

  • 3Furkan Palalı, Can Yaman'ı mı taklit ediyor? - Magazin haberleri
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    Öte yandan geçtiğimiz senelerde Furkan Palalı'nın adı şimdilerde Can Yaman ile aşk yaşadığı iddia edilen Demet Özdemir ile anılmıştı. İkiliden Özdemir, "İlişkimiz yok" açıklamasını yapmıştı.

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