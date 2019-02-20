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"8-9 YILDIR PROFESYÖNEL SPOR YAPIYORUM"

Konuyla ilgili 2. Sayfa programına açıklama yapan Palalı, "Herkes kendince çalışıyor, spor yapıyor. Ben kendi adıma 8-9 yıldır profesyönel spor yapıyorum" dedi.