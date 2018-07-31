Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Denizlispor, Boluspor'da forma giyen Furkan Şekeri'i renklerine bağladı.

Beşiktaş’ın alt yapısında yetişen ve geçen sezon Boluspor'da forma giyen 26 yaşındaki sağ bek oyuncusu Furkan Şeker, Denizlispor ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Denizlispor Tesisleri'ndeki imza törenine Kulüp Başkanı Mustafa Üstek ve Başkan Yardımcısı Taner Atilla katıldı. İmza töreni sonrası Furkan Şeker, yeşil-siyahlı forma ve Denizlispor bayrağı ile poz verdi.

Furkan Şeker, bundan önceki sezonlarda 2 kez daha Denizlispor forması giymişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ