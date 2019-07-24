Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Ricardo Quaresma ve eşi Daphne Quaresma ve çocuklarıyla birlikte önceki gün bir alışveriş merkezinde objektiflere takıldı.

İstanbul kampının son gününde yapılan antrenmanda takımı ile birlikte çalışan Quaresma, daha sonra ailesi ile buluşarak alışveriş merkezine geldi. Bir mağazadan alışveriş yapan futbolcu, daha sonra restorana geçerek eşi ve çocukları ile yemek yedi.

Yaklaşık 3 saat alışveriş merkezinde vakit geçiren Portekizli futbolcu, daha sonra özel aracı ile alışveriş merkezinden ayrıldı.