Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Futbolda 2022'nin en iyileri belli oldu - Geceye yıldızlar damga vurdu

FIFA Yılın En İyi Erkek Futbolcusu Ödülü'nü, Paris Saint-Germain'in (PSG) Arjantinli oyuncusu Lionel Messi kazandı. France Football dergisinin verdiği Ballon d'Or (Altın Top) Ödülü'nü 7 kez alan 35 yaşındaki Arjantinli futbolcu, FIFA'nın yılın en oyuncusu ödülünü de 2009 ve 2019'dan sonra 3. defa kazandı. Öte yandan geceye yıldızlar damga vurdu. İşte futbolda 2022'nin en iyileri ve geceye ait kareler

ABONE OL
HABERTURK.COM / AA
  • Futbolda 2022'nin en iyileri belli oldu - Geceye yıldızlar damga vurdu - Messi ve eşi objektiflere böyle poz verdi

    FIFA Yılın En İyi Erkek Futbolcusu Ödülü'nü, Paris Saint-Germain'in (PSG) Arjantinli oyuncusu Lionel Messi kazandı.
  • Futbolda 2022'nin en iyileri belli oldu - Geceye yıldızlar damga vurdu - Messi ve eşi objektiflere böyle poz verdi

    FIFA tarafından 2022 yılının en iyilerinin belirlendiği gala gecesi, Fransa'nın başkenti Paris'teki Pleyel Konser Salonu'nda düzenlendi. 
  • Futbolda 2022'nin en iyileri belli oldu - Geceye yıldızlar damga vurdu - Messi ve eşi objektiflere böyle poz verdi

    France Football dergisi ile 2010'dan itibaren yürütülen ortaklığın sona ermesinin ardından hayata geçirilen FIFA En İyiler Ödülleri, 7. kez dağıtıldı.
  • Futbolda 2022'nin en iyileri belli oldu - Geceye yıldızlar damga vurdu - Messi ve eşi objektiflere böyle poz verdi

    Tören, 29 Aralık 2022'de hayatını kaybeden Brezilyalı efsane futbolcu Pele'nin kariyerinden kesitlerin gösterimiyle başladı. Asıl adı Edson Arantes do Nascimento olan Pele için verilen özel ödülü, eşi Marcia Aoki aldı.
  • Futbolda 2022'nin en iyileri belli oldu - Geceye yıldızlar damga vurdu - Messi ve eşi objektiflere böyle poz verdi

    Milli takımların teknik direktör ve kaptanları, basın mensupları arasından seçilmiş bir grup ile halkın katılımıyla yapılan oylama sonucunda PSG'den Messi, yılın en iyi erkek futbolcusu seçildi.
  • Futbolda 2022'nin en iyileri belli oldu - Geceye yıldızlar damga vurdu - Messi ve eşi objektiflere böyle poz verdi

    Attığı 7 golle Arjantin Milli Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşmasında başrolü üstlenen Messi, PSG'den takım arkadaşı Kylian Mbappe ve Real Madrid'den Karim Benzema'yı geride bıraktı.
  • Futbolda 2022'nin en iyileri belli oldu - Geceye yıldızlar damga vurdu - Messi ve eşi objektiflere böyle poz verdi

    France Football dergisinin verdiği Ballon d'Or (Altın Top) Ödülü'nü 7 kez alan 35 yaşındaki Arjantinli futbolcu, FIFA'nın yılın en oyuncusu ödülünü de 2009 ve 2019'dan sonra 3. defa kazandı.
  • Futbolda 2022'nin en iyileri belli oldu - Geceye yıldızlar damga vurdu - Messi ve eşi objektiflere böyle poz verdi

    En iyi kadın futbolcu ödülünü, geçen yıl olduğu gibi Barcelona'nın İspanyol orta saha oyuncusu Alexia Putellas aldı.
  • Futbolda 2022'nin en iyileri belli oldu - Geceye yıldızlar damga vurdu - Messi ve eşi objektiflere böyle poz verdi

    Arjantin Milli Takımı'nı 36 yıl sonra ilk FIFA Dünya Kupası şampiyonluğuna taşıyan Lionel Scaloni, Carlo Ancelotti (Real Madrid) ve Josep Guardiola'nın (Manchester City) önünde erkek futbolunda yılın teknik direktörü seçildi.
  • Futbolda 2022'nin en iyileri belli oldu - Geceye yıldızlar damga vurdu - Messi ve eşi objektiflere böyle poz verdi

    Kadın futbolunda en iyi teknik direktör ödülünü, İngiltere Milli Takımı'nın başında Avrupa şampiyonluğu yaşayan Sarina Wiegman aldı.
  • Futbolda 2022'nin en iyileri belli oldu - Geceye yıldızlar damga vurdu - Messi ve eşi objektiflere böyle poz verdi

    Aston Villa Kulübü ve Arjantin Milli Takımı'nın file bekçisi Emiliano Martinez, yılın erkek kalecisi, Manchester United'da oynayan İngiliz Mary Earps de yılın kadın kalecisi ödülüne layık görüldü.
  • Futbolda 2022'nin en iyileri belli oldu - Geceye yıldızlar damga vurdu - Messi ve eşi objektiflere böyle poz verdi

    Yılın en iyi golüne verilen FIFA Puskas Ödülü, Polonya liginde Warta Poznan forması giyen ampute futbolcu Marcin Oleksy'ye gitti.
  • Futbolda 2022'nin en iyileri belli oldu - Geceye yıldızlar damga vurdu - Messi ve eşi objektiflere böyle poz verdi

    FIFA Fair Play Ödülü'nü, İtalya Birinci Ligi (Serie A) ekibi Cremonese'nin Gürcü futbolcusu Luka Lochoshvili kazandı. Lochoshvili, Avusturya liginde Wolfsberger forması giydiği geçen sezon dili boğazına kaçan Austria Wien oyuncusu Georg Teigl'ın hayatını kurtarmıştı.
  • Futbolda 2022'nin en iyileri belli oldu - Geceye yıldızlar damga vurdu - Messi ve eşi objektiflere böyle poz verdi

    FIFA Taraftar Ödülü ise Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda takımlarını destekleyen Arjantinli taraftarlara verildi. Ödülü, FIFA Küresel Taraftar Elçisi olarak görev yapacağı duyurulan Brezilyalı model Adriana Lima sundu.
  • Futbolda 2022'nin en iyileri belli oldu - Geceye yıldızlar damga vurdu - Messi ve eşi objektiflere böyle poz verdi

    Yılın 11'leri

    FIFA ile Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği (FIFPro) tarafından belirlenen Yılın 11'ine, erkekler ve kadınlarda şu oyuncular seçildi:

    Erkekler;

    Kaleci: Thibaut Courtois

    Savunma: Achraf Hakimi, Joao Cancelo, Virgil van Dijk

    Orta saha: Casemiro, Kevin de Bruyne, Luka Modric

    Forvet: Lionel Messi, Kylian Mbappe, Karim Benzema, Erling Haaland
  • Futbolda 2022'nin en iyileri belli oldu - Geceye yıldızlar damga vurdu - Messi ve eşi objektiflere böyle poz verdi

    Kadınlar;

    Kaleci: Christiane Endler

    Savunma: Lucy Bronze, Mapi Leon, Leah Williamson, Wendie Renard

    Orta saha: Alexia Putellas, Kiera Walsh, Lena Oberdorf

    Forvet: Alex Morgan, Sam Kerr, Beth Mead
  • Futbolda 2022'nin en iyileri belli oldu - Geceye yıldızlar damga vurdu - Messi ve eşi objektiflere böyle poz verdi

    Alessandro del Piero
  • Futbolda 2022'nin en iyileri belli oldu - Geceye yıldızlar damga vurdu - Messi ve eşi objektiflere böyle poz verdi

    Alex Morgan
  • Futbolda 2022'nin en iyileri belli oldu - Geceye yıldızlar damga vurdu - Messi ve eşi objektiflere böyle poz verdi

    Achraf Hakimi
  • Futbolda 2022'nin en iyileri belli oldu - Geceye yıldızlar damga vurdu - Messi ve eşi objektiflere böyle poz verdi

    Kylian Mbappe ve Wilfried Mbappé
  • Futbolda 2022'nin en iyileri belli oldu - Geceye yıldızlar damga vurdu - Messi ve eşi objektiflere böyle poz verdi

    Lionel Messi ve eşi Antonela Roccuzzo
  • Futbolda 2022'nin en iyileri belli oldu - Geceye yıldızlar damga vurdu - Messi ve eşi objektiflere böyle poz verdi

    Emiliano Martinez
  • Futbolda 2022'nin en iyileri belli oldu - Geceye yıldızlar damga vurdu - Messi ve eşi objektiflere böyle poz verdi

    Ronaldo
  • Futbolda 2022'nin en iyileri belli oldu - Geceye yıldızlar damga vurdu - Messi ve eşi objektiflere böyle poz verdi

    Gianni Infantino
  • Futbolda 2022'nin en iyileri belli oldu - Geceye yıldızlar damga vurdu - Messi ve eşi objektiflere böyle poz verdi

    Lionel Messi ve eşi Antonela Roccuzzo
  • Futbolda 2022'nin en iyileri belli oldu - Geceye yıldızlar damga vurdu - Messi ve eşi objektiflere böyle poz verdi

    Lionel Scaloni
  • Futbolda 2022'nin en iyileri belli oldu - Geceye yıldızlar damga vurdu - Messi ve eşi objektiflere böyle poz verdi

    Marcin Oleksy
  • Futbolda 2022'nin en iyileri belli oldu - Geceye yıldızlar damga vurdu - Messi ve eşi objektiflere böyle poz verdi

    Messi
  • Futbolda 2022'nin en iyileri belli oldu - Geceye yıldızlar damga vurdu - Messi ve eşi objektiflere böyle poz verdi

    Fabio Cannavaro
  • Futbolda 2022'nin en iyileri belli oldu - Geceye yıldızlar damga vurdu - Messi ve eşi objektiflere böyle poz verdi

    Ronaldo Nazario
  • Futbolda 2022'nin en iyileri belli oldu - Geceye yıldızlar damga vurdu - Messi ve eşi objektiflere böyle poz verdi

     Yassine Bounou
  • Futbolda 2022'nin en iyileri belli oldu - Geceye yıldızlar damga vurdu - Messi ve eşi objektiflere böyle poz verdi

    Drogba
  • Futbolda 2022'nin en iyileri belli oldu - Geceye yıldızlar damga vurdu - Messi ve eşi objektiflere böyle poz verdi

    Alexia Putellas
  • Futbolda 2022'nin en iyileri belli oldu - Geceye yıldızlar damga vurdu - Messi ve eşi objektiflere böyle poz verdi

     Yassine Bounou
  • Futbolda 2022'nin en iyileri belli oldu - Geceye yıldızlar damga vurdu - Messi ve eşi objektiflere böyle poz verdi

    Mary Earps
  • Futbolda 2022'nin en iyileri belli oldu - Geceye yıldızlar damga vurdu - Messi ve eşi objektiflere böyle poz verdi

    Roberto Carlos
  • Futbolda 2022'nin en iyileri belli oldu - Geceye yıldızlar damga vurdu - Messi ve eşi objektiflere böyle poz verdi

    Kylian Mbappe
  • Futbolda 2022'nin en iyileri belli oldu - Geceye yıldızlar damga vurdu - Messi ve eşi objektiflere böyle poz verdi

    Lionel Scaloni
  • Futbolda 2022'nin en iyileri belli oldu - Geceye yıldızlar damga vurdu - Messi ve eşi objektiflere böyle poz verdi

    Geceden diğer kareler:
  • Futbolda 2022'nin en iyileri belli oldu - Geceye yıldızlar damga vurdu - Messi ve eşi objektiflere böyle poz verdi
  • Futbolda 2022'nin en iyileri belli oldu - Geceye yıldızlar damga vurdu - Messi ve eşi objektiflere böyle poz verdi
  • Futbolda 2022'nin en iyileri belli oldu - Geceye yıldızlar damga vurdu - Messi ve eşi objektiflere böyle poz verdi
  • Futbolda 2022'nin en iyileri belli oldu - Geceye yıldızlar damga vurdu - Messi ve eşi objektiflere böyle poz verdi
  • Futbolda 2022'nin en iyileri belli oldu - Geceye yıldızlar damga vurdu - Messi ve eşi objektiflere böyle poz verdi
  • Futbolda 2022'nin en iyileri belli oldu - Geceye yıldızlar damga vurdu - Messi ve eşi objektiflere böyle poz verdi
  • Futbolda 2022'nin en iyileri belli oldu - Geceye yıldızlar damga vurdu - Messi ve eşi objektiflere böyle poz verdi
  • Futbolda 2022'nin en iyileri belli oldu - Geceye yıldızlar damga vurdu - Messi ve eşi objektiflere böyle poz verdi
  • Futbolda 2022'nin en iyileri belli oldu - Geceye yıldızlar damga vurdu - Messi ve eşi objektiflere böyle poz verdi
  • Futbolda 2022'nin en iyileri belli oldu - Geceye yıldızlar damga vurdu - Messi ve eşi objektiflere böyle poz verdi
  • Futbolda 2022'nin en iyileri belli oldu - Geceye yıldızlar damga vurdu - Messi ve eşi objektiflere böyle poz verdi
  • Futbolda 2022'nin en iyileri belli oldu - Geceye yıldızlar damga vurdu - Messi ve eşi objektiflere böyle poz verdi
  • Futbolda 2022'nin en iyileri belli oldu - Geceye yıldızlar damga vurdu - Messi ve eşi objektiflere böyle poz verdi
  • Futbolda 2022'nin en iyileri belli oldu - Geceye yıldızlar damga vurdu - Messi ve eşi objektiflere böyle poz verdi
  • Futbolda 2022'nin en iyileri belli oldu - Geceye yıldızlar damga vurdu - Messi ve eşi objektiflere böyle poz verdi
  • Futbolda 2022'nin en iyileri belli oldu - Geceye yıldızlar damga vurdu - Messi ve eşi objektiflere böyle poz verdi
  • Futbolda 2022'nin en iyileri belli oldu - Geceye yıldızlar damga vurdu - Messi ve eşi objektiflere böyle poz verdi
  • Futbolda 2022'nin en iyileri belli oldu - Geceye yıldızlar damga vurdu - Messi ve eşi objektiflere böyle poz verdi
  • Futbolda 2022'nin en iyileri belli oldu - Geceye yıldızlar damga vurdu - Messi ve eşi objektiflere böyle poz verdi
  • Futbolda 2022'nin en iyileri belli oldu - Geceye yıldızlar damga vurdu - Messi ve eşi objektiflere böyle poz verdi
  • Futbolda 2022'nin en iyileri belli oldu - Geceye yıldızlar damga vurdu - Messi ve eşi objektiflere böyle poz verdi
  • Futbolda 2022'nin en iyileri belli oldu - Geceye yıldızlar damga vurdu - Messi ve eşi objektiflere böyle poz verdi
  • Futbolda 2022'nin en iyileri belli oldu - Geceye yıldızlar damga vurdu - Messi ve eşi objektiflere böyle poz verdi
  • Futbolda 2022'nin en iyileri belli oldu - Geceye yıldızlar damga vurdu - Messi ve eşi objektiflere böyle poz verdi
  • Futbolda 2022'nin en iyileri belli oldu - Geceye yıldızlar damga vurdu - Messi ve eşi objektiflere böyle poz verdi

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.