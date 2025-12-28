Habertürk
Habertürk
        Futbolda 2025, Luis Enrique'nin yılı oldu!

        Futbolda 2025, Luis Enrique'nin yılı oldu!

        Paris Saint-Germain'in (PSG) İspanyol çalıştırıcısı Luis Enrique, futbol dünyasında 2025 yılının en başarılı teknik direktörü oldu. Enrique, PSG'nin başında UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa, Ligue 1, Fransa Kupası, Fransa Süper Kupa ve FIFA Kıtalararası Kupa şampiyonlukları elde etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2025 - 11:40 Güncelleme: 28.12.2025 - 11:40
        Futbolda 2025, Luis Enrique'nin yılı oldu!
        Fransa ekibi Paris Saint-Germain'in (PSG) İspanyol çalıştırıcısı Luis Enrique, futbol dünyasında 2025 yılının en başarılı teknik direktörü oldu.

        AA'nın sporda 2025 yılında ön plana çıkan isimlere ilişkin hazırladığı dosya haberin bu bölümünde, başarılarıyla öne çıkan teknik direktörler ele alındı.

        PSG'deki ikinci senesinde yenilmesi zor bir takım oluşturan Luis Enrique, takımıyla yıl boyunca kupalara ambargo koydu.

        2025'TE 6 KUPA ZAFERİ

        Luis Enrique, PSG'nin başında UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa, Ligue 1, Fransa Kupası, Fransa Süper Kupa ve FIFA Kıtalararası Kupa şampiyonlukları elde etti.

        Astronomik bedelli transferleri azaltarak genç oyuncuları sistemine başarıyla monte eden İspanyol çalıştırıcı, PSG'yi yıllardır beklediği Şampiyonlar Ligi zaferine taşıdı.

        FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda da final gören PSG'nin tecrübeli teknik direktörü, kupalarla dolu geçen 2025'te FIFA Yılın En iyi Teknik Direktörü ödülüne layık görüldü. Enrique, Altın Top ödül töreninde de yılın en iyi teknik direktörü seçildi.

        HANSI FLICK, BARCELONA'YI BAŞARIYA TAŞIDI

        Alman çalıştırıcı Hansi Flick, İspanya temsilcisi Barcelona'nın başında başarılı bir yıl geçirdi.

        Flick yönetimindeki Barcelona, seneyi LaLiga, İspanya Kral Kupası ve İspanya Süper Kupa şampiyonluklarıyla tamamladı.

        LaLiga'da sezonun en iyi teknik direktörü seçilen Flick, FIFA Yılın En iyi Teknik Direktörü ödülü oylamasında Luis Enrique'nin ardından ikinci sırayı aldı.

        ARNE SLOT, LIVERPOOL İLE PREMIER LİG ŞAMPİYONLUĞU YAŞADI

        Hollandalı Arne Slot, Liverpool'un başında İngiltere Premier Lig şampiyonluğu yaşayarak 2025 yılının öne çıkan teknik direktörleri arasına girdi.

        "Kırmızılar", bu zaferle Manchester City'nin 4 senelik şampiyonluk serisine son verdi.

        Oynattığı futbolla sporseverlerin beğenisini kazanan Slot, Premier Lig'de yılın teknik direktörü de seçildi.

        POSTECOGLOU, FILIPE LUIS, MARESCA

        Avustralyalı Ange Postecoglou, Brezilyalı Filipe Luis ve İtalyan Enzo Maresca, 2025'te başarılarıyla ön plana çıkan diğer teknik direktörler oldu.

        İngiltere ekibi Tottenham, Postecoglou yönetiminde UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğuna ulaştı.

        Filipe Luis, Brezilya temsilcisi Flamengo'da lig ve Libertadores Kupası zaferleriyle adından söz ettirdi.

        Maresca ise Chelsea'nin başında FIFA Kulüpler Dünya Kupası ve UEFA Konferans Ligi şampiyonlukları yaşadı.

