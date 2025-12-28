Futbolda 2025, Luis Enrique'nin yılı oldu! Paris Saint-Germain'in (PSG) İspanyol çalıştırıcısı Luis Enrique, futbol dünyasında 2025 yılının en başarılı teknik direktörü oldu. Enrique, PSG'nin başında UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa, Ligue 1, Fransa Kupası, Fransa Süper Kupa ve FIFA Kıtalararası Kupa şampiyonlukları elde etti.

Giriş: 28.12.2025 - 11:40

