Futbolun zarif yüzü: Toni Kroos

Üstün tekniği, zarafeti ve profesyonel tavrıyla mükemmel futbolcuya en yakın kişi olarak gösterilebilecek Kroos hakkında yapılan bazı yorumlar şöyle:

Carlo Ancelotti: "Çok kaliteli, fedakar ve harika bir karaktere sahip. 10 yıldır ona sahip olduğumuz için şanslıyız."

Luka Modric: "Asla başka bir Toni Kroos olmayacak."

Arda Güler: "Seni tanımak ve senden bir şeyler öğrenmek paha biçilemezdi."