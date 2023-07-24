Fuzul GYO halka arz büyüklüğü 817.6 milyon TL oldu - Borsa Haberleri

Fuzul GYO halka arz büyüklüğü 817.6 milyon TL oldu - Borsa Haberleri

Fuzul GYO halka arz büyüklüğü 817.6 milyon TL oldu Halk Yatırım Fuzul GYO'nun halka arz büyüklüğünün 817 milyon 554 bin lira olduğunu açıkladı. KAP bildiriminde yurt içi bireysel yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 3 katı talep geldiği belirtildi

Habertürk Giriş: 24.07.2023 - 08:14 Güncelleme: 24.07.2023 - 08:14 facebook

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