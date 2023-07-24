Fuzul GYO halka arz büyüklüğü 817.6 milyon TL oldu
Halk Yatırım Fuzul GYO'nun halka arz büyüklüğünün 817 milyon 554 bin lira olduğunu açıkladı. KAP bildiriminde yurt içi bireysel yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 3 katı talep geldiği belirtildi
Halk Yatırım, Fuzul Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın halka arz sonuçlarını açıkladı.
KAP'a yapılan bildirimde halka arzda talep toplama işlemlerinin, “Sabit Fiyatla Talep Toplama” yöntemiyle, 20-21 Temmuz 2023 tarihlerinde gerçekleştiği belirtildi.
Halk Yatırım açıklamasında şu bilgiler yer aldı:
"Halka arzda birim fiyat 8.90 TL olarak açıklanmış olup, halka arz edilen 91.860.000 TL nominal değerli payların satışı gerçekleştirilmiş; buna göre halka arz büyüklüğü 817.554.000 TL olmuştur.
Halka arzda; Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 3 katı, Yurt İçi Kurumsal
Yatırımcılara ise yaklaşık 4.3 katı oranında talep gelmiştir.
Halka arz fiyatı üzerinden gelen talep, halka arz tahsisatı ve dağıtım bilgisi yatırımcı grubu bazında
aşağıdaki tabloda yer almaktadır."