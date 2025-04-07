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        Haberler Ekonomi Emlak Fuzul Topraktan villa projesi geliştirecek - Emlak Haberleri

        Fuzul Topraktan villa projesi geliştirecek

        'Aşamalı Konut Sahibi Olma Sistemi'ni geliştiren Fuzul Topraktan, topraktan villa projelerini hayata geçireceğini duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.04.2025 - 11:58 Güncelleme: 07.04.2025 - 11:58
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        Fuzul Topraktan villa projesi geliştirecek
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        'Aşamalı Konut Sahibi Olma Sistemi'yle 9 proje ile 2 bin 200'ün üzerinde aileye ulaşan Fuzul Topraktan, yeni topraktan villa projelerini hayata geçirmeye hazırlanıyor.

        Ispartakule, Başakşehir ve Arnavutköy'de topraktan villa projesini başlatmayı planlayan şirketin, müşterilerine topraktan villa sahibi olma fırsatı sunacağı belirtildi.

        Fuzul Topraktan, İstanbul'un çeşitli bölgelerinde gelecek 3 yıl içinde 400'ün üzerinde villayı topraktan satışa sunmayı hedefliyor.

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