G harfi ile başlayan şehirler ve ülkeler

Öğrendiklerimizi pekiştirip tekrar etmezsek çoğu zaman edindiğimiz bu bilgiler hafımızdan silinir. Zihnimizi canlı tutmak için pekiştirmek önemlidir. Bu süreçte size katkı sağlayacağımız bilgilerden birisi de g harfiyle başlayan ülke ve şehir isimleridir. G harfi ile başlayan şehirler, g harfiyle başlayan ülkeler, Türkiye’de g harfiyle başlayan şehir isimleri, g harfiyle başlayan başkentler nelerdir? G başlayan şehir, ülkeler ve başkentler ile ilgili bilgilere yazımızın devamında ulaşabilirsiniz.
G Harfi İle Başlayan Şehirler
Dünya genelinde g harfiyle başlayan pek çok şehir yer almaktadır. Bunların bir kısmı oldukça tanıdık gelse de bir kısmını hiç duymamış olabilirsiniz. İşte, g harfi ile başlayan şehirler:
- Gabala - Azerbaycan
- Gabbs - Amerika
- Gafsa - Tunus
- Gag Island - Endonezya
- Gage - Amerika
- Gagetown - Kanada
- Gagnon - Kanada
- Gainesville - Amerika
- Galcaio - Somali
- Galena - Amerika
- Galle - Sri Lanka
- Gällivare - İsveç
- Gallup - Amerika
- Galveston - Amerika
- Galway - İrlanda
- Gamarra - Kolombiya
- Gambela - Etiyopya
- Gambell - Amerika
- Gan - Maldivler
- Gander - Kanada
- Gangaw - Burma
- Ganges Harbor - Kanada
- Ganja - Azerbaycan
- Ganzhou - Çin
- Gaoua - Burkina Faso
- Garden City - Amerika
- Gardez - Afganistan
- Gardner - Amerika
- Gardo - Somali
- Garissa - Kenya
- Garoe - Somali
- Gascoyne Junction - Avustralya
- Gaylord - Amerika
- Gaziantep - Türkiye
- Giresun - Türkiye
- Gümüşhane - Türkiye
- Gebe Island - Endonezya
- Gedaref - Sudan
- Geita - Tanzania
- Geiteryggen - Norveç
- Geladi - Etiyopya
- Gelendzhik - Rusya
- Geneina - Sudan
- General Pico - Arjantin
- Genova - İtalya
- Genting - Malezya
- Geoje - Güney Kore
- George - Güney Afrika
- Georgetown - Amerika
- Ghadames - Libya
- Ghardaïa - Cezayir
- Ghat - Libya
- Ghazni - Afganistan
- Ghazvin - İran
- Ghent - Belçika
- Gheshm - İran
- Ghimbi - Etiyopya
- Gibraleón - İspanya
- Giebelstadt - Almanya
- Gilgit - Pakistan
- Gillam - Kanada
- Gillette - Amerika
- Gimli - Kanada
- Girona - İspanya
- Gisborne - New Zealand
- Gisenyi - Rwanda
- Gitega - Burundi
- Glendive - Amerika
- Glenforsa - Birleşik Krallık
- Glynco - Amerika
- Gnarowein - Papua Yeni Gine
- Goba - Etiyopya
- Gobernador Gregores - Arjantin
- Gode - Etiyopya
- Gods Lake Narrows - Kanada
- Gods River - Kanada
- Gold Beach - Amerika
- Gold Coast - Avustralya
- Goodnews - Amerika
- Gorgan - İran
- Gorge Harbor - Kanada
- Gorkha - Nepal
- Gorna Oryahovitsa - Bulgaristan
- Gorno-Altaysk - Rusya
- Gothenburg - İsveç
- Goto - Japonya
- Goya - Arjantin
- Gozo - Malta
- Gracias Honduras
- Granada - İspanya
- Grand Canyon - Amerika
- Grand Forks - Kanada
- Granville - Fransa
- Great Bear Lake - Kanada
- Green Islands - Papua Yeni Gine
- Green River - Papua Yeni Gine
- Greenville - Amerika
- Grimsby - Birleşik Krallık
- Grosetto - İtalya
- Grozny - Rusya
- Grunay Island - Birleşik Krallık
- Guanghua - Çin
- Guangzhou - Çin
- Guantanamo - Küba
- Guatemala City - Guatemala
- Guayabal - Venezuela
- Gwadar - Pakistan
- Gwalior - Hindistan
G Harfiyle Başlayan Ülkeler
G harfiyle başlayan ülkeler deyince aklımıza Güney Kıbrıs, Güney Afrika gibi ülkeler gelebilir. Ancak liste sandığımızdan çok daha uzundur. İşte, g harfiyle başlayan ülkeler:
- Güney Afrika Cumhuriyeti
- Guatemala
- Guyana
- Grenada
- Gine
- Gana
- Gambiya
- Gabon
- Gine-Bissau
- Güney Kıbrıs
- Güney Kore
- Güney Osetya
- Güney Sudan
- Gürcistan
Türkiye'de G Harfiyle Başlayan Şehir İsimleri
Ülkemizde g harfiyle başlayan 3 adet şehir mevcuttur. Şehir isimlerine ve bulundukları bölgelere aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz.
- Giresun (Doğu Karadeniz)
- Gaziantep (Güneydoğu Anadolu)
- Gümüşhane (Doğu Karadeniz)
G Harfiyle Başlayan Başkentler
G harfiyle başlayan belli başlı başkent isimleri vardır. Bun başkentler şu şekildedir:
- Gaborone – Botsvana
- George Town - Cayman Adaları
- Georgetown - Guyana
- Cebelitarık - Cebelitarık
- Gitega - Burundi
- Guatemala City - Guatemala
- Güney Tarava- Kiribati
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