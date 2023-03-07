G harfi ile başlayan şehirler ve ülkeler

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Öğrendiklerimizi pekiştirip tekrar etmezsek çoğu zaman edindiğimiz bu bilgiler hafımızdan silinir. Zihnimizi canlı tutmak için pekiştirmek önemlidir. Bu süreçte size katkı sağlayacağımız bilgilerden birisi de g harfiyle başlayan ülke ve şehir isimleridir. G harfi ile başlayan şehirler, g harfiyle başlayan ülkeler, Türkiye’de g harfiyle başlayan şehir isimleri, g harfiyle başlayan başkentler nelerdir? G başlayan şehir, ülkeler ve başkentler ile ilgili bilgilere yazımızın devamında ulaşabilirsiniz.

G Harfi İle Başlayan Şehirler

Dünya genelinde g harfiyle başlayan pek çok şehir yer almaktadır. Bunların bir kısmı oldukça tanıdık gelse de bir kısmını hiç duymamış olabilirsiniz. İşte, g harfi ile başlayan şehirler:

Gabala - Azerbaycan

Gabbs - Amerika

Gafsa - Tunus

Gag Island - Endonezya

Gage - Amerika

Gagetown - Kanada

Gagnon - Kanada

Gainesville - Amerika

Galcaio - Somali

Galena - Amerika

Galle - Sri Lanka

Gällivare - İsveç

Gallup - Amerika

Galveston - Amerika

Galway - İrlanda

Gamarra - Kolombiya

Gambela - Etiyopya

Gambell - Amerika

Gan - Maldivler

Gander - Kanada

Gangaw - Burma

Ganges Harbor - Kanada

Ganja - Azerbaycan

Ganzhou - Çin

Gaoua - Burkina Faso

Garden City - Amerika

Gardez - Afganistan

Gardner - Amerika

Gardo - Somali

Garissa - Kenya

Garoe - Somali

Gascoyne Junction - Avustralya

Gaylord - Amerika

Gaziantep - Türkiye

Giresun - Türkiye

Gümüşhane - Türkiye

Gebe Island - Endonezya

Gedaref - Sudan

Geita - Tanzania

Geiteryggen - Norveç

Geladi - Etiyopya

Gelendzhik - Rusya

Geneina - Sudan

General Pico - Arjantin

Genova - İtalya

Genting - Malezya

Geoje - Güney Kore

George - Güney Afrika

Georgetown - Amerika

Ghadames - Libya

Ghardaïa - Cezayir

Ghat - Libya

Ghazni - Afganistan

Ghazvin - İran

Ghent - Belçika

Gheshm - İran

Ghimbi - Etiyopya

Gibraleón - İspanya

Giebelstadt - Almanya

Gilgit - Pakistan

Gillam - Kanada

Gillette - Amerika

Gimli - Kanada

Girona - İspanya

Gisborne - New Zealand

Gisenyi - Rwanda

Gitega - Burundi

Glendive - Amerika

Glenforsa - Birleşik Krallık

Glynco - Amerika

Gnarowein - Papua Yeni Gine

Goba - Etiyopya

Gobernador Gregores - Arjantin

Gode - Etiyopya

Gods Lake Narrows - Kanada

Gods River - Kanada

Gold Beach - Amerika

Gold Coast - Avustralya

Goodnews - Amerika

Gorgan - İran

Gorge Harbor - Kanada

Gorkha - Nepal

Gorna Oryahovitsa - Bulgaristan

Gorno-Altaysk - Rusya

Gothenburg - İsveç

Goto - Japonya

Goya - Arjantin

Gozo - Malta

Gracias Honduras

Granada - İspanya

Grand Canyon - Amerika

Grand Forks - Kanada

Granville - Fransa

Great Bear Lake - Kanada

Green Islands - Papua Yeni Gine

Green River - Papua Yeni Gine

Greenville - Amerika

Grimsby - Birleşik Krallık

Grosetto - İtalya

Grozny - Rusya

Grunay Island - Birleşik Krallık

Guanghua - Çin

Guangzhou - Çin

Guantanamo - Küba

Guatemala City - Guatemala

Guayabal - Venezuela

Gwadar - Pakistan

Gwalior - Hindistan

G Harfiyle Başlayan Ülkeler

G harfiyle başlayan ülkeler deyince aklımıza Güney Kıbrıs, Güney Afrika gibi ülkeler gelebilir. Ancak liste sandığımızdan çok daha uzundur. İşte, g harfiyle başlayan ülkeler:

Güney Afrika Cumhuriyeti

Guatemala

Guyana

Grenada

Gine

Gana

Gambiya

Gabon

Gine-Bissau

Güney Kıbrıs

Güney Kore

Güney Osetya

Güney Sudan

Gürcistan

Türkiye'de G Harfiyle Başlayan Şehir İsimleri

Ülkemizde g harfiyle başlayan 3 adet şehir mevcuttur. Şehir isimlerine ve bulundukları bölgelere aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz.

Giresun (Doğu Karadeniz)

Gaziantep (Güneydoğu Anadolu)

Gümüşhane (Doğu Karadeniz)

G Harfiyle Başlayan Başkentler

G harfiyle başlayan belli başlı başkent isimleri vardır. Bun başkentler şu şekildedir:

Gaborone – Botsvana

George Town - Cayman Adaları

Georgetown - Guyana

Cebelitarık - Cebelitarık

Gitega - Burundi

Guatemala City - Guatemala

Güney Tarava- Kiribati