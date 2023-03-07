N harfi ile başlayan şehirler ve ülkeler: türkiye'de n harfiyle başlayan şehir isimleri nedir?

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Şehir isimlerinin akılda kalıcılığını artırmak için baş harfleriyle öğrenebiliriz. Bu şekilde ezberlenen ülke ve şehir adları hafızamızda daha kolay yer edinecektir. N harfiyle başlayan şehirler dediğimizde çoğumuzun aklına Niğde ya da Nevşehir gelmektedir. Oysa dünya genelinde n harfiyle başlayan çokça şehir bulunmaktadır. N harfi ile başlayan şehirler, n harfiyle başlayan ülkeler, Türkiye’de n harfiyle başlayan şehir isimleri, n harfiyle başlayan başkentler nelerdir? İşte, n harfiyle başlayan ülke ve şehir isimlerinin detaylı listesi…

N Harfi İle Başlayan Şehirler

N harfiyle başlayan geniş bir şehir listemiz bulunmaktadır. N harfiyle başlayan dünya genelindeki başlıca şehirler:

N’Djamena - Chad

Na Thon (Ko Samui Island) - Tayland

Nabire-Papua Island - Endonezya

Nacala - Mozambik

Nachingwea - Tanzanya

Nadi - Fiji

Nadym - Rusya

Nadzab - Papua Yeni Gine

Nafoora - Libya

Naga - Filipinler

Nagasaki - Japonya

Nagoya - Japonya

Naha - Japonya

Nain - Kanada

Nairobi - Kenya

Nakashibetsu -Japonya

Nahcivan - Azerbaycan

Nakhon Pathom - Tayland

Nakina - Kanada

Naknek - Amerika

Nakolik River - Amerika

Nakuru - Kenya

Nalchik - Rusya

Namane - Papua Yeni Gine

Namangan - Özbekistan

Namatanai - Papua Yeni Gine

Nambour - Avustralya

Nambucca Heads - Avustralya

Namibe - Angola

Namsos - Norveç

Namu - Marshall Adaları

Namu, BC - Kanada

Namutoni - Namibya

Nanaimo - Kanada

Nanchong - Çin

Nancy/Essey - Fransa

Nandayure - Kosta Rika

Nanded - Hindistan

Nanhai - Çin

Nanisivik - Kanada

Nankina - Papua Yeni Gine

Nankoku - Japonya

Nanning - Çin

Nanortalik - Greenland

Nantes - Fransa

Nantong - Çin

Nantucket - Amerika

Nanuque - Brezilya

Nanwalek - Amerika

Nanyang - Çin

Nanyuki - Kenya

Napa - Amerika

Naples - İtalya

Nápoli - İtalya

Napperby - Avustralya

Naqpur - Hindistan

Nargana - Panama

Narrabri - Avustralya

Narrandera - Avustralya

Narrogin - Avustralya

Narvik - Norveç

Naryan Mar - Rusya

Nashik - Hindistan

Nashua - Amerika

Nashville - Amerika

Natadola - Fiji

Natal - Brezilya

Natashquan - Kanada

Natchez - Amerika

Natuashish - Kanada

Naukiti - Amerika

Navegantes - Brezilya

Navoi - Özbekistan

Nawabash - Pakistan

Naxos Island - Yunanistan

Nelson - Yeni Zelanda

Nevşehir - Türkiye

New Delhi - Hindistan

New Orleans - Amerika

New York - Amerika

Newcastle - Birleşik Krallık

Newport - Amerika

Ngala - Güney Afrika

Ngau - Fiji

Niagara Falls - Amerika

Nice - Fransa

Nicosia - Cyprus

Niihama - Japonya

Nikolai - Amerika

Norwich - Birleşik Krallık

Nyala - Sudan

N Harfiyle Başlayan Ülkeler

Dünya üzerindeki 208 ülkenin sadece 8 tanesi n harfiyle başlamaktadır. Bu ülkelere aşağıdaki listemizden ulaşabilirsiniz.

Nepal (Başkenti Katmandu)

Norveç (Başkenti Oslo)

Nijerya (Başkenti Abuja)

Nijer (Başkenti Niamey)

Nikaragua (Başkenti Managua)

Namibya (Başkenti Windhoek)

Nauru (Başkenti Yaren)

Nieue (Başkenti Alofi)

Türkiye'de N Harfiyle Başlayan Şehir İsimleri

Şehir isimlerine aşina olmamız kelime ve hafıza dağarcığımız üzerinde şüphesiz ki olumlu etkiler yaratacaktır. Peki, ülkemizdeki n harfiyle başlayan şehir isimlerini biliyor musunuz? Eğer cevabınız hayırsa listemize göz atmanızı tavsiye ediyoruz. Ülkemiz de sadece 2 şehrimizin isimleri n harfiyle başlamaktadır. Bu isimler İç Anadolu Bölgesi’nde yer alan Niğde ve Nevşehir’dir.

N Harfiyle Başlayan Başkentler

N harfiyle başlayan daha önce hiç duymadığınız 11 adet başkent bulunmaktadır. İşte, n harfiyle başlayan başkentler ve ülkeleri…

Nairobi - Kenya

Nassau - Bahamalar

N'Djamena - Çad

Nepido - Myanmar

Ngerulmud - Palau

Niamey - Nijer

Nuakşot - Moritanya

Nouméa - Yeni Kaledonya

Nursultan - Kazakistan

Nuku'alofa - Tonga

Nuuk - Grönland