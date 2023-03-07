N harfi ile başlayan şehirler ve ülkeler

Şehir isimlerinin akılda kalıcılığını artırmak için baş harfleriyle öğrenebiliriz. Bu şekilde ezberlenen ülke ve şehir adları hafızamızda daha kolay yer edinecektir. N harfiyle başlayan şehirler dediğimizde çoğumuzun aklına Niğde ya da Nevşehir gelmektedir. Oysa dünya genelinde n harfiyle başlayan çokça şehir bulunmaktadır. N harfi ile başlayan şehirler, n harfiyle başlayan ülkeler, Türkiye’de n harfiyle başlayan şehir isimleri, n harfiyle başlayan başkentler nelerdir? İşte, n harfiyle başlayan ülke ve şehir isimlerinin detaylı listesi…
N Harfi İle Başlayan Şehirler
N harfiyle başlayan geniş bir şehir listemiz bulunmaktadır. N harfiyle başlayan dünya genelindeki başlıca şehirler:
- N’Djamena - Chad
- Na Thon (Ko Samui Island) - Tayland
- Nabire-Papua Island - Endonezya
- Nacala - Mozambik
- Nachingwea - Tanzanya
- Nadi - Fiji
- Nadym - Rusya
- Nadzab - Papua Yeni Gine
- Nafoora - Libya
- Naga - Filipinler
- Nagasaki - Japonya
- Nagoya - Japonya
- Naha - Japonya
- Nain - Kanada
- Nairobi - Kenya
- Nakashibetsu -Japonya
- Nahcivan - Azerbaycan
- Nakhon Pathom - Tayland
- Nakina - Kanada
- Naknek - Amerika
- Nakolik River - Amerika
- Nakuru - Kenya
- Nalchik - Rusya
- Namane - Papua Yeni Gine
- Namangan - Özbekistan
- Namatanai - Papua Yeni Gine
- Nambour - Avustralya
- Nambucca Heads - Avustralya
- Namibe - Angola
- Namsos - Norveç
- Namu - Marshall Adaları
- Namu, BC - Kanada
- Namutoni - Namibya
- Nanaimo - Kanada
- Nanchong - Çin
- Nancy/Essey - Fransa
- Nandayure - Kosta Rika
- Nanded - Hindistan
- Nanhai - Çin
- Nanisivik - Kanada
- Nankina - Papua Yeni Gine
- Nankoku - Japonya
- Nanning - Çin
- Nanortalik - Greenland
- Nantes - Fransa
- Nantong - Çin
- Nantucket - Amerika
- Nanuque - Brezilya
- Nanwalek - Amerika
- Nanyang - Çin
- Nanyuki - Kenya
- Napa - Amerika
- Naples - İtalya
- Nápoli - İtalya
- Napperby - Avustralya
- Naqpur - Hindistan
- Nargana - Panama
- Narrabri - Avustralya
- Narrandera - Avustralya
- Narrogin - Avustralya
- Narvik - Norveç
- Naryan Mar - Rusya
- Nashik - Hindistan
- Nashua - Amerika
- Nashville - Amerika
- Natadola - Fiji
- Natal - Brezilya
- Natashquan - Kanada
- Natchez - Amerika
- Natuashish - Kanada
- Naukiti - Amerika
- Navegantes - Brezilya
- Navoi - Özbekistan
- Nawabash - Pakistan
- Naxos Island - Yunanistan
- Nelson - Yeni Zelanda
- Nevşehir - Türkiye
- New Delhi - Hindistan
- New Orleans - Amerika
- New York - Amerika
- Newcastle - Birleşik Krallık
- Newport - Amerika
- Ngala - Güney Afrika
- Ngau - Fiji
- Niagara Falls - Amerika
- Nice - Fransa
- Nicosia - Cyprus
- Niihama - Japonya
- Nikolai - Amerika
- Norwich - Birleşik Krallık
- Nyala - Sudan
N Harfiyle Başlayan Ülkeler
Dünya üzerindeki 208 ülkenin sadece 8 tanesi n harfiyle başlamaktadır. Bu ülkelere aşağıdaki listemizden ulaşabilirsiniz.
- Nepal (Başkenti Katmandu)
- Norveç (Başkenti Oslo)
- Nijerya (Başkenti Abuja)
- Nijer (Başkenti Niamey)
- Nikaragua (Başkenti Managua)
- Namibya (Başkenti Windhoek)
- Nauru (Başkenti Yaren)
- Nieue (Başkenti Alofi)
Türkiye'de N Harfiyle Başlayan Şehir İsimleri
Şehir isimlerine aşina olmamız kelime ve hafıza dağarcığımız üzerinde şüphesiz ki olumlu etkiler yaratacaktır. Peki, ülkemizdeki n harfiyle başlayan şehir isimlerini biliyor musunuz? Eğer cevabınız hayırsa listemize göz atmanızı tavsiye ediyoruz. Ülkemiz de sadece 2 şehrimizin isimleri n harfiyle başlamaktadır. Bu isimler İç Anadolu Bölgesi’nde yer alan Niğde ve Nevşehir’dir.
N Harfiyle Başlayan Başkentler
N harfiyle başlayan daha önce hiç duymadığınız 11 adet başkent bulunmaktadır. İşte, n harfiyle başlayan başkentler ve ülkeleri…
- Nairobi - Kenya
- Nassau - Bahamalar
- N'Djamena - Çad
- Nepido - Myanmar
- Ngerulmud - Palau
- Niamey - Nijer
- Nuakşot - Moritanya
- Nouméa - Yeni Kaledonya
- Nursultan - Kazakistan
- Nuku'alofa - Tonga
- Nuuk - Grönland
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