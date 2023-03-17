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Türk alfabesinde yer alan harflerin kullanım sıklıkları incelendiğinde, düşük dereceli kullanılan harfler arasında yer alan g ile başlayan kelimeler nelerdir? G ile başlayan 4 harfli, 5 harfli ve 6 harfli kelimeler hangileridir? İşte, tüm detaylar...

G Harfi İle Başlayan Kelimeler

Türk alfabesinde f harfinden sonra ğ harfinden ise önce gelen g harfi ile başlayan, 2000’in üzerinde kelime bulunmaktadır. 3 harften meydana gelen sözcükler ile 15 harfin yan yana gelmesiyle oluşan sözcüklerden oluşan bu kelimelerin, 3, 4 ve 5 harften meydana gelenleri ise şu şekildedir:

G ile Başlayan 4 Harfli Kelimeler

Türkçede g harfi ile başlayan ve 4 harften meydana gelen kelimelerin sayısı 70’in üzerindedir. Şimdi gelin, bu kelimelerin neler olduğunu hep birlikte inceleyelim:

gabi, gacı, gaga, gahi, gaip, gala, gale, gali, gama, gang, gani, gard, gark, garp, gasp, gato, gaye, gayr, gayz, gaza, gazi, gebe, gece, geçe, geda, gele, gemi, genç, gene, geri, getr, gezi, gıda, gıgı, gına, gırt, gibi, gidi, gine, gişe, golf, gonk, göce, göçü, göle, gömü, gönç, göre, görk, görü, göze, gram, grek, gren, gres, grev, gril, grip, grup, guaj, gurk, guru, guşa, güce, gücü, güdü, güme, günü, güre, gürz.

G İle Başlayan 5 Harfli Kelimeler

G harfi ile başlayan yaklaşık 200 kadar kelime arasından öne çıkanlar şu şekilde sıralanabilir:

gabon, gadir, gafil, gafur, gaile, galat, galip, galiz, galon, galop, galoş, gamlı, gamze, garaj, garbi, garip, gavur, gayda, gayet, gayrı, gayri, gazap, gazel, gazlı, gazoz, geçen, geçer, geçim, geçiş, geçit, geçme, gedik, gediz, gelin, gelir, geliş, geniş, geniz, gerçi, gereç, gerek, geyik, geziş, gezme, gıcık, gıcır, gıdık, gıpta, gırla, gıyap, gider, gidiş, giriş, girme, gitar, gitme, gitti, giyim, gizem, gizil, gizli, gotik, göbek, göbel, göğüs, gökçe, gölet, görev, görgü, görme, gurme, gurup, güdüm, güfte, güğüm, gülcü, güleç, gümüş, günah, gürcü, güreş, gürsu, güruh, güven, güvez, güzaf, güzel.

G İle Başlayan 6 Harfli Kelimeler

Türkçede g ile başlayan ve 6 harften meydana gelen kelimelerin sayısı 200’ün üzerindedir. Bu kelimeler arasından sizler için seçtiğimiz kelimeleri aşağıdaki listemizde bulabilirsiniz:

gaddar, gaffar, gaflet, gagalı, galebe, galiba, galyot, galyum, gamalı, gammaz, gamsız, ganalı, garibe, garpçı, garplı, garson, gaspçı, gassal, gazsız, gececi, geceki, geçeli, gazsız, gececi, geceki, geçeli, gelgel, gelgit, gelmek, gerçek, gerdan, gerdek, gevrek, gevşek, gezgin, gezici, gıdalı, gırgır, gıyabi, gıybet, girdap, girgin, girift, girmek, gitmek, golsüz, gondol, göçücü, gökçek, gömlek, gömmek, gömülü, gönder, göreli, görkem, görsel, görücü, götürü, gözlem, gözlük, gözsüz, gurbet, güçlük, güllaç, güllük, gülmek, gündem, gündeş, gündüz, gürbüz, gürgen, güvela, güvenç, güveyi, güzide.

G İle Başlayan İngilizce Kelimeler

İngilizcede g ile başlayan kelimelerin sayısı 9000’in üzerindedir. Bu kelimelerden bazıları ise şu şekildedir:

Gasoline: Benzin

Grass: Çimen

Grey: Gri

Girl: Kız

Gentle: Nazik

Grave: Mezar

Glad: Memnun

Generation: Nesil

Grape: Üzüm

Gum: Sakız

Gun: Silah

Gain: Kazanmak