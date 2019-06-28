BİM'de bu hafta indirimli ne var?

G20 Liderler Zirvesi başladı. Dünyanın gözü kulağı zirveden çıkacak gelişmelere çevrilirken, milyonlarca kişi 'G20' kavramını araştırmaya başladı. İşte G20 ile ilgili merak edilenler...

G20 NEDİR?

İngilizce Group of 20 (20 Grubu) kavramının kısaltması olarak kabul edilen G20; dünyanın en büyük ekonomileri arasında yer alan 19 ülkeden ve Avrupa Birliği Komisyonu'ndan oluşan topluluktur. Toplulukta ayrıca üye 20 ülkenin Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları da yer alır.

G20 ÜLKELERİ HANGİLERİ?

Dünyanın en büyük ekonomilerini bir araya getiren G20'ye üye ülkeler arasında Türkiye de yer almaktadır. Türkiye Cumhuriyeti, 2019 verilerine göre dünyanın 17'nci büyük ekonomisidir.

G20, 19 bağımsız ülke ve Avrupa Birliği Komisyonu olmak üzere toplam 20 temsilciden oluşmaktadır. İspanya gibi pek çok önemli Avrupa ülkesi, güçlü ekonomilerine rağmen Avrupa Birliği Komisyonu içerisinde temsil edilmektedir. İşte G20 üyeleri...

- Almanya

- ABD

- Arjantin

- Avrupa Birliği Komisyonu

- Avustralya

- Brezilya

- Britanya

- Çin

- Endonezya

- Fransa

- Güney Afrika

- Güney Kore

- Hindistan

- İtalya

- Japonya

- Kanada

- Meksika

- Rusya

- Suudi Arabistan

- Türkiye

G20 NASIL BELİRLENİYOR?

G20'ye üye 19 ülkenin tamamının milli geliri dünyada ilk 31'de yer alıyor. Tayvan, İsviçre, Norveç ve İran ekonomik olarak bazı üyelerden daha büyük olmalarına rağmen çeşitli nedenlerle G20'de bulunmuyor.

G20 2019 LİDERLER ZİRVESİ NEREDE?

Her yıl düzenli olarak toplanan G20 Liderler Zirvesi, bu yıl Japonya'nın Osaka kentinde düzenleniyor. Türkiye, 2015 yılında G20 Liderler Zirvesine ev sahipliği yapmış, Zirve Antalya'da gerçekleştirilmişti.