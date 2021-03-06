Haber Merkezi

Türkiye’deki girişimcilik ekosistemine üç yılda toplam 2.5 milyon TL değerinde katkı sağlayan Bayer'in düzenlediği G4A Turkey 2021 Girişim Hızlandırma Programı’na başvurular 21 Mart’a kadar devam ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, programa sağlık, tarım, radyoloji ve çevre sağlığına yönelik dijital çözümler sunan ve fikir aşamasını geçen, yalın bir ürüne, prototipe ya da ileri seviye bir girişime sahip olan girişimcilerin katılabiliyor.

Seçilen girişimlerin 60’ar bin TL hibe ile destekleneceği programda girişimcilerin, 100 günlük online eğitim programı ve mentorluk desteği alacakları kaydedildi.

Ayrıca Bayer'in sunduğu iş birliği imkânları ile programa katılmaya hak kazanan girişimlerin networklerini genişleterek ürünlerini geliştirmelerine katkıda bulunacakları aktarıldı.