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G7 nedir, ne zaman kuruldu? G7 üyesi ülkeler hangileridir?

Dünya ekonomisinin en önemli 7 ülkesini oluşturan G7 (Group of Seven),küresel ekonominin önemli sorunlarını tartışmak için düzenlenen gayriresmi bir forum olarak her yıl toplanıyor. Peki G7 ne zaman kuruldu? G7 nedir, üye ülkeler hangileridir?

g7 ülkeleri

İngilizce Group of Seven'ın (7'ler Grubu) kısaltması olan G7, dünya ekonomisine yön veren ülkeleri buluşturan gayri resmi bir forum olarak her yıl düzenlenmeye devam ediyor. Peki dünya ekonomisinin tartışıldığı G7 ne zaman kuruldu? G7 ülkeleri hangileridir? 

G7 OLUŞUMU

Dünyanın ekonomisi en büyük yedi ülkenin arasında oluşturulan bir birliktir. G7 kavramı ilk olarak; 1975 yılında dönemin Fransa Cumhurbaşkanı Giscard d’Estaing’in Japonya, ABD, Almanya, İngiltere ve İtalya liderlerini güncel ekonomik sorunlarından olan petrol krizini tartışmak üzere Rambouillet’ye davet etmesiyle ortaya çıkmıştır.

G7 ÜLKELERİ HANGİLERİDİR?

G7 ülkeleri; Almanya, ABD, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, Japonya ve Kanada olmak üzere yedi ülkeden oluşmaktadır. Avrupa Birliği de G7 içinde temsil edilmektedir. Üye ülkeler net küresel zenginliğin %64'ünü oluşturmaktadır. 

G7'DE RUSYA'NIN ÖZEL DURUMU

G7, 1998 yılında Rusya’nın katılımı ile G8 olarak anılmaya başladı. Rusya Federasyonu 1998-2014 yılları arasında forumda yer alırken Kırım’ı ilhak etmesiyle üyeliği askıya alındı. Bu nedenle organizasyon tekrar G7 adıyla anılmaya başladı. 

 

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