Gabon'da hükümet, milli takımı askıya aldı!

İstanbul'a kar geliyor! Peşe peşe uyarılar! Beyaz örtü nerelerde bekleniyor?

Yurt genelinde İzlanda'dan gelen soğuk hava dalgası etkisini hissettirirken AKOM'dan, İstanbul için kar uyarısı yapıldı. Açıklamada, "Kar yağışının öğle saatlerinden itibaren etkisini arttırması, Avrupa yakası boğaz çevresi ile Anadolu yakası genelinde aralıklarla kuvvetli şekilde etkili olması beklenirken, sıcaklıkların -1 ilâ 3 derece aralığında seyredeceği tahmin ediliyor. Kar yağışının akşam saatlerinden (18.00) itibaren etkisini kaybedeceği, ancak buzlanma ve don hadiselerinin cuma günü sabah saatlerine kadar risk teşkil etmeye devam edeceği öngörülmektedir" denildi. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel de, "Kar yağışı Kuzey Anadolu Otoyolu'nu beyazlatmaya geliyor, hava buz yollar riskli. Bu yolda batıdan doğuya kar nedeniyle ulaşım aksar, gelecek 2 ila 4 saat acil durumlar dışında çıkmamak iyi olur" dedi.