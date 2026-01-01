Habertürk
Habertürk
        Gabon'da hükümet, milli takımı askıya aldı - Futbol Haberleri

        Gabon'da hükümet, milli takımı askıya aldı

        Gabon'da hükümet, Afrika Uluslar Kupası'ndan elenen milli takımı ikinci bir duyuruya kadar askıya aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2026 - 19:13 Güncelleme: 01.01.2026 - 19:13
        Gabon'da hükümet, milli takımı askıya aldı!
        Afrika Uluslar Kupası'na veda eden Gabon'da hükümet, ikinci bir duyuruya kadar milli takımı askıya aldı.

        Hükümetten yapılan açıklamada, Gabon Milli Takımı'nın kupada alınan "onur kırıcı" sonuçlar sebebiyle süresiz askıya alındığı ve teknik heyetin sözleşmelerinin feshedildiği belirtildi.

        Pierre-Emerick Aubameyang ve Bruno Ecuele Manga'nın milli takımda forma giymesinin hükümet kararıyla yasaklandığı da ifade edildi.

        Ayrıca Gabon Futbol Federasyonuna tam sorumluluk üstlenmesi konusunda çağrıda bulunuldu.

        Galatasaray'dan Mario Lemina'nın da forma giydiği Gabon, 2025 Afrika Uluslar Kupası F Grubu'nda Fildişi Sahili, Kamerun ve Mozambik ile mücadele etti. Gabon, üç maç sonunda puansız son sırada yer alarak turnuvanın grup aşamasında elendi.

