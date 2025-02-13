Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Gabriel Basso İstanbul'da - Magazin haberleri

        Gabriel Basso İstanbul'da

        'The Night Agent' dizisinin üçüncü sezon çekimleri için İstanbul'a gelen ABD'li oyuncu Gabriel Basso, Türk hayranlarına seslendi; "Burayı seviyorum"

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 11:53 Güncelleme: 13.02.2025 - 11:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        ABD'li oyuncu: "İstanbul harika"
        ABONE OL

        'The Night Agent' dizisinin üçüncü sezon çekimleri için İstanbul'a gelen ABD'li oyuncu Gabriel Basso, Türk hayranlarına seslendi.

        30 yaşındaki oyuncu bulunduğu paylaşımda; "Merhaba. Naber arkadaşlar? İstanbul'dayım. 'The Night Agent'ın üçüncü sezonunu çekiyoruz. Harika vakit geçiriyorum. Sıkıntı yok. Ben çok iyiyim. İstanbul harika. Burayı seviyorum. Görüşürüz" ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Gabriel Basso
        #istanbul
        #türkiye
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Annesini katleden babasına duruşmada seslendi: Hiçbir zaman çıkmasın!
        Annesini katleden babasına duruşmada seslendi: Hiçbir zaman çıkmasın!
        Okul, hastane ve kamu binalarında yangın seferberliği
        Okul, hastane ve kamu binalarında yangın seferberliği
        Anne hastaneye yatırıldı! Yüreği yana yana veda!
        Anne hastaneye yatırıldı! Yüreği yana yana veda!
        Okan Buruk'un AZ Alkmaar 11'i!
        Okan Buruk'un AZ Alkmaar 11'i!
        İşte Mourinho'nun Anderlecht 11'i!
        İşte Mourinho'nun Anderlecht 11'i!
        Eski menajeri suç duyurusunda bulundu
        Eski menajeri suç duyurusunda bulundu
        "Türkiye küresel ticarette daha dayanıklı olabilir"
        "Türkiye küresel ticarette daha dayanıklı olabilir"
        10 saniyeden önce bulabilir misiniz?
        10 saniyeden önce bulabilir misiniz?
        Park yeri kavgasında muhtar katil oldu!
        Park yeri kavgasında muhtar katil oldu!
        Olaylı maçın VAR kayıtları açıklandı!
        Olaylı maçın VAR kayıtları açıklandı!
        '1 milyon dolar' iddiasına yanıt
        '1 milyon dolar' iddiasına yanıt
        Ağabey katilinden cinsel saldırı iddiası!
        Ağabey katilinden cinsel saldırı iddiası!
        Artos Dağı'nda yükselen dolunay hayran bıraktı
        Artos Dağı'nda yükselen dolunay hayran bıraktı
        Profesör Görür: Depremler Anadolu'yu rahatsız edebilir
        Profesör Görür: Depremler Anadolu'yu rahatsız edebilir
        Avrupa ülkelerinden Ukrayna bildirisi
        Avrupa ülkelerinden Ukrayna bildirisi
        Kleopatra aslında Mısırlı değilmiş!
        Kleopatra aslında Mısırlı değilmiş!
        Şizofreni kocadan tornavidalı vahşet!
        Şizofreni kocadan tornavidalı vahşet!
        Yaraların iyileşmesi için bu vitamine dikkat!
        Yaraların iyileşmesi için bu vitamine dikkat!
        Sağanak yağmur ve kuvvetli kar yağışı uyarısı!
        Sağanak yağmur ve kuvvetli kar yağışı uyarısı!
        İş kazasında rapor parası düştü
        İş kazasında rapor parası düştü