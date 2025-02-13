Gabriel Basso İstanbul'da
'The Night Agent' dizisinin üçüncü sezon çekimleri için İstanbul'a gelen ABD'li oyuncu Gabriel Basso, Türk hayranlarına seslendi; "Burayı seviyorum"
Giriş: 13.02.2025 - 11:53 Güncelleme: 13.02.2025 - 11:54
'The Night Agent' dizisinin üçüncü sezon çekimleri için İstanbul'a gelen ABD'li oyuncu Gabriel Basso, Türk hayranlarına seslendi.
30 yaşındaki oyuncu bulunduğu paylaşımda; "Merhaba. Naber arkadaşlar? İstanbul'dayım. 'The Night Agent'ın üçüncü sezonunu çekiyoruz. Harika vakit geçiriyorum. Sıkıntı yok. Ben çok iyiyim. İstanbul harika. Burayı seviyorum. Görüşürüz" ifadelerini kullandı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ