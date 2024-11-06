Gabriel Paulista: İyi mücadele ettik ve kazandık!

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. hafta karşılaşmasında sahasında İsveç ekibi Malmö'yü 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ta, Gabriel Paulista açıklamalarda bulundu.

İşte Sambacı futbolcunun o sözleri:

Valencia uzun süre yaşadığım bir şehir. Orada bir doğa olayı yaşandı. En kısa sürede her şeyin yoluna girmesini, orada yakınlarını kaybeden insanlara başsağlığı diliyorum.

Maç hakkında konuşacak olursam zor oldu. Rakibimiz iyi oynayan bir takımdı. Fiziksel olarak da bize zorluk çıkardılar. İyi direndik, iyi mücadele ettik ve 2-1 maçı kazandık.