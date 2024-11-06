Gabriel Paulista: İyi mücadele ettik ve kazandık!
UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında temsilcimiz Beşiktaş, sahasında Malmö'yü 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlılarda Gabriel Paulista, galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu ve "İyi direndik, iyi mücadele ettik ve maçı kazandık." ifadelerini kullandı.
UEFA Avrupa Ligi'nin 4. hafta karşılaşmasında sahasında İsveç ekibi Malmö'yü 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ta, Gabriel Paulista açıklamalarda bulundu.
İşte Sambacı futbolcunun o sözleri:
Valencia uzun süre yaşadığım bir şehir. Orada bir doğa olayı yaşandı. En kısa sürede her şeyin yoluna girmesini, orada yakınlarını kaybeden insanlara başsağlığı diliyorum.
Maç hakkında konuşacak olursam zor oldu. Rakibimiz iyi oynayan bir takımdı. Fiziksel olarak da bize zorluk çıkardılar. İyi direndik, iyi mücadele ettik ve 2-1 maçı kazandık.
"İYİ BİR İŞ ÇIKARDIK"
Takıma yardımcı olduğum için mutluyum. Takımla birlikte iyi iş çıkardık. Takımıma pozitif katkı sağladığımı düşünüyorum. Cuma günü oynadığımız maçta iyi bir enerjimiz yoktu. Bugün bu enerjiyi sahaya yansıttık. Ben kendimi iyi hissediyorum. Hocama bana forma şansı verdiği için teşekkür ediyorum. Tabii ki uzun sakatlıktan sonra oynadığım için biraz yorgunum. Şimdi Başakşehir maçına hazırlanacağız.