Gabriel Sara'dan Galatasaray itirafı!

"FUTBOL TÜRKİYE’DE DAHA DUYGUSAL"

İngiltere Championship’ten Türkiye’ye transfer olan Gabriel Sara, iki lig arasındaki farklarla ilgili düşüncelerini şöyle dile getirdi:

“Futbolun Türkiye’de daha duygusal olduğunu düşünüyorum. Galatasaray çok büyük bir takım. Stat her zaman dolu. 50, 60 bin taraftardan bahsediyoruz. Hep kazanmak zorundayız. Tutkuyu gerçekten büyük bir fark olarak söyleyebilirim. İngiltere’de berabere kalırsanız, maç kaybederseniz düzeltmek için daha fazla şansınız olur. Burada öyle bir şansınız yok. Futbol burada daha bireysel, orada daha taktiksel olduğunu söyleyebilirim.”