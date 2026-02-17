Gabriel Sara'dan Osimhen'e övgü
Galatasaray'ın Brezilyalı orta sahası Gabriel Sara, Şampiyonlar Ligi'ndeki 5-2'lik Juventus zaferinin ardından takım arkadaşı Victor Osimhen'le ilgili, "Bizim için çok önemli ve kilit bir oyuncu" dedi.
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 play-off turu ilk maçında İtalyan devi Juventus'u 5-2 yenen Galatasaray'ın ilk golünü atan Gabriel Sara, açıklamalarda bulundu.
"İNANILMAZ BİR GECE"
Juventus maçının oyuncusu seçilen Brezilyalı futbolcu, "İnanılmaz bir ödül. Takımın eforu en önemlisi. Golüm için de mutluyum. İnanılmaz bir gece yaşıyoruz." dedi.
OSİMHEN'E ÖVGÜ
Sara'nın röportajı sırasında araya giren Victor Osimhen, "Bizim için çok önemli ve kilit bir oyuncu." diye konuştu.
Juventus ile oynanacak rövanş maçı için görüşleri sorulan Sara, "Çok zor olacağını biliyorduk. Futbol çok acımasız olabiliyor. İtalya'da oynayacağız ve zor olacak. Dikkat etmemiz, başarımızı devam ettirmemiz gerekiyor." sözlerini sarf etti.