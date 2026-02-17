Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Gabriel Sara'dan Osimhen'e övgü - Futbol Haberleri

        Gabriel Sara'dan Osimhen'e övgü

        Galatasaray'ın Brezilyalı orta sahası Gabriel Sara, Şampiyonlar Ligi'ndeki 5-2'lik Juventus zaferinin ardından takım arkadaşı Victor Osimhen'le ilgili, "Bizim için çok önemli ve kilit bir oyuncu" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.02.2026 - 23:28 Güncelleme: 17.02.2026 - 23:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gabriel Sara'dan Osimhen'e övgü!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 play-off turu ilk maçında İtalyan devi Juventus'u 5-2 yenen Galatasaray'ın ilk golünü atan Gabriel Sara, açıklamalarda bulundu.

        "İNANILMAZ BİR GECE"

        Juventus maçının oyuncusu seçilen Brezilyalı futbolcu, "İnanılmaz bir ödül. Takımın eforu en önemlisi. Golüm için de mutluyum. İnanılmaz bir gece yaşıyoruz." dedi.

        OSİMHEN'E ÖVGÜ

        Sara'nın röportajı sırasında araya giren Victor Osimhen, "Bizim için çok önemli ve kilit bir oyuncu." diye konuştu.

        Juventus ile oynanacak rövanş maçı için görüşleri sorulan Sara, "Çok zor olacağını biliyorduk. Futbol çok acımasız olabiliyor. İtalya'da oynayacağız ve zor olacak. Dikkat etmemiz, başarımızı devam ettirmemiz gerekiyor." sözlerini sarf etti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bakan Gürlek, hakim ve savcılara seslendi

        Adalet Bakanı Gürlek, sosyal medya hesabından hakim ve savcılara seslendi. Gürlek, "Büyük adalet ailemizle birlikte çalışacak, birlikte güçlenecek ve milletimizin adalete olan güvenini hep birlikte daha yukarılara taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Galatasaray evinde İtalyan ekiplerine kaybetmiyor!
        Galatasaray evinde İtalyan ekiplerine kaybetmiyor!
        Barış Alper'den muhteşem performans!
        Barış Alper'den muhteşem performans!
        Deniz seviyesi 85 santimetre yükseldi
        Deniz seviyesi 85 santimetre yükseldi
        'Kızım okusun' dedi göçükte kaldı
        'Kızım okusun' dedi göçükte kaldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Etiyopya'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Etiyopya'da
        Hamaney'den Trump'a: Yapamayacaksın
        Hamaney'den Trump'a: Yapamayacaksın
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 19 gözaltı
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 19 gözaltı
        İran: ABD ile temel noktalarda uzlaştık
        İran: ABD ile temel noktalarda uzlaştık
        Yeni sahte gelin çetesi
        Yeni sahte gelin çetesi
        Marco Asensio'ya sürpriz talip: Bonservisi duyuruldu!
        Marco Asensio'ya sürpriz talip: Bonservisi duyuruldu!
        Özel hastanelerde otopark vurgunu!
        Özel hastanelerde otopark vurgunu!
        Bahis parası nasıl aklandı?
        Bahis parası nasıl aklandı?
        Mustafa Hekimoğlu güveni boşa çıkarmadı!
        Mustafa Hekimoğlu güveni boşa çıkarmadı!
        Yunanistan işkembe çorbasını da istiyor
        Yunanistan işkembe çorbasını da istiyor
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Falezlerde "kaçak baraka" işgali
        Falezlerde "kaçak baraka" işgali
        "Spor yapıyorum ama zayıflayamıyorum" diyorsanız...
        "Spor yapıyorum ama zayıflayamıyorum" diyorsanız...
        Modern çağın görünmeyen tehlikesi
        Modern çağın görünmeyen tehlikesi