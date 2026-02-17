Canlı
        Gabriel Sara, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golünü attı - Futbol Haberleri

        Gabriel Sara, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golünü attı

        Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Gabriel Sara, Juventus maçıyla UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk golünü kaydetti.

        Giriş: 17.02.2026 - 23:19 Güncelleme: 17.02.2026 - 23:19
        UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Galatasaray evinde İtalyan ekibi Juventus ile karşılaşırken, sarı-kırmızılıların ilk golünü Brezilyalı futbolcu Gabriel Sara kaydetti.

        Müsabakanın 15. dakikasında baskı sonucu ceza sahası içinde kazanılan topu alan Sara, düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 1-0 oldu.

        Bu sezon Süper Lig’de rakip fileleri 5 kez havalandıran 26 yaşındaki futbolcu, Juventus maçıyla gol sayısını 6’ya çıkardı.

        Brezilyalı futbolcu ayrıca Şampiyonlar Ligi’nde de ilk kez gol sevinci yaşadı.

        Maça 11’de başlayan Gabriel Sara, 90 dakika sahada kaldı.

