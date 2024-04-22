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        Haberler Gündem İstanbul Galata Kulesi'nin son hali havadan görüntülendi

        Galata Kulesi'nin son hali havadan görüntülendi

        İstanbul'un simgelerinden Galata Kulesi'nin dış cephe onarımı ve depreme karşı güçlendirme çalışmalarında sona gelindi. Demir parmaklıklardan kurtulan tarihi kulenin külahında çalışmalar devam ederken, alemine yıldırımdan korunması için paratoner takıldığı görüldü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 10:15 Güncelleme: 22.04.2024 - 10:15
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        İstanbul'un simgelerinden tarihi Galata Kulesi'nde 1 Kasım 2023 tarihinde başlayan dış cephe onarımı ve depreme karşı güçlendirme çalışmalarında sona gelindi.

        Tarihi kuleden yeşil inşaat filesi ve iskeleler kaldırıldı. Demir parmaklıklardan kurtulan kulenin dış cephesindeki onarım ve güçlendirme çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeni hali ortaya çıktı.

        8. katta devam eden restorasyon çalışmaları nedeniyle iskele kaldırılmazken, işçilerin malzemelerinin vinçle 8. kata taşındığı görüldü.

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        Tarihi kulenin külahındaki çalışmalarda da sona yaklaşıldı.

        Öte yandan, yıldırım çarpmasına karşı Galata Kulesi’nin alemine takılan paratoner de havadan görüntülendi.

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        #Galata Kulesi
        #istanbul
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