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Galata Wind halka arz talep toplama bitti! Galata Wind ne zaman işlem görecek? Galata Wind hisse fiyatı

Galata Wind Enerji halka arzda talep toplama işlemleri dün sona erdi. Ekonomi piyasalarında gözler Borsa İstanbul'da gerçekleşecek gong törenine çevrildi. Garanti BBVA Yatırım liderliğinde gerçekleşen Galata Wind halka arz talep toplamaya katılanlar "Galata Wind BİST'de ne zaman işlem görecek? " sorusu araştırmaya başladı. Galata Wind halka arz hisse fiyatı ve borsa kodu nedir? Galata Wind ne zaman işlem görecek?

Galata Wind halka arz talep toplama bitti! Galata Wind ne zaman işlem görecek? Galata Wind hisse fiyatı

Galata Wind Enerji halka arzda talep toplama işlemleri dün sona erdi, gözler Galata Wind BİST işlem tarihine çevrildi! Galata Wind Enerji, sermayesinin %25'ine karşılık gelen Doğan Holding'e ait 13.369.787.000 adet payları halka arz ediyor. SPK tarafından onaylanan halka arzın hisse fiyatları ve borsa kodu belli oldu. Peki, Galata Wind ne zaman işlem görecek?

GALATA WİND ENERJİ HALKA ARZ EDİLİYOR

Galata Wind Enerji halka arz ile ilgili Doğan Holding'ten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada "Yenilenebilir enerji alanında güneş ve rüzgâr kaynaklarıyla elektrik üretimi yapan, toplamda 269 MW kurulu güce sahip doğrudan bağlı ortağımız Galata Wind Enerji A.Ş.'nin sermayesini temsil eden hisselerinin kayda alınması ve halka arz başvurusu, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır.

Doğrudan bağlı ortaklığımız Galata Wind Enerji A.Ş.'nin tamamı ödenmiş toplam 534.791.457,65 Türk Lirası sermayesini temsil eden tamamı nama yazılı ve 1 Kuruş itibari değerdeki toplam 53.479.145.765 adet paylarından, toplam sermayesinin %25'ine karşılık gelen 13.369.787.000 adet payları halka arz edilecektir.

Ayrıca buna ilave olarak, Galata Wind Enerji A.Ş.'nin toplam sermayesinin %5'ini temsil eden 2.673.957.000 adet payları da "ek satış hakkı" kapsamında halka arza konu edilebilecektir. Bu itibarla "ek satış hakkı" kullanımı dahil, Galata Wind Enerji A.Ş.'nin toplam sermayesinin %30'unu temsil eden 16.043.744.000 adet payları halka arz kapsamında olacaktır." denildi.

GALATA WİND ENERHİ HALKA ARZI SPK TARAFINDAN ONAYLANAN İZAHNAME İÇİN TIKLAYINIZ

GALATA WİND HALKA ARZ BORSA KODU

Galata Wind Enerji A.Ş. ("GWIND") payları Borsa İstanbul A.Ş. "Yıldız Pazar"da işlem görecektir.

GALATA WİND ENERJİ HALKA ARZ TALEP TOPLAMA TARİHLERİ

Galata Wind Enerhi halka arz talep toplama taihleri 15-16 Nisan 2021 olarak belirlendi. Galata Wind Enerji halka arzda talep toplama işlemleri dün sona erdi.

GALATA WİND ENERJİ HALKA ARZ HİSSE FİYATI

Bir lot payın nominal değeri 1 TL (100 ADET 1 KR DEĞERİNDE PAY) olup, 1 TL nominal değerli paylar 5,06 TL'den satışa sunulacaktır.

GALATA WİND BİST'DE NE ZAMAN İŞLEM GÖRMEYE BAŞLAYACAK?

Galata Wind’in 22 Nisan 2021 tarihinden yapılacak Gong töreni sonrasında paylarının Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da işlem görmeye başlaması beklenmektedir.

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