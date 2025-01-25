Galatasaray 11 maç sonra kalesini kapattı!
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Konyaspor'u 1-0 mağlup eden Galatasaray, resmi müsabakalarda 11 maç sonra kalesini gole kapattı.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında ağırladığı Konyaspor'u 1-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golü 22. dakikada penaltıdan Victor Osimhen kaydetti.
Konyaspor karşısında alınan üç puan kadar savunma performansı da Galatasaray teknik heyetini sevindirdi. Sarı-kırmızılılar, resmi müsabakalarda 11 maç sonra kalesini gole kapatmayı başardı.
Son olarak 13. haftadaki Sipay Bodrum FK müsabakasında gol yemeyen sarı-kırmızılı ekip, ardından çıktığı 11 resmi maçta da rakiplerinin fileleri havalandırmasına engel olamamıştı. Konyaspor karşılaşmasıyla birlikte bu kötü seri sona ermiş oldu.
31 MAÇIN 26'SINDA GOL YEDİ
Bu sezon 31 resmi maça çıkan Galatasaray, bu karşılaşmaların 26'sında kalesinde golü gördü.
UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri, UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'ndaki tüm maçlarda gol yiyen sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de toplam 5 maçta kalesini gole kapattı.
Sarı-kırmızılı ekip, tüm kulvarlardaki 31 maçta kalesinde toplamda 47 gol gördü.