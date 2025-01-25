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        Galatasaray 11 maç sonra kalesini kapattı!

        Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Konyaspor'u 1-0 mağlup eden Galatasaray, resmi müsabakalarda 11 maç sonra kalesini gole kapattı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.01.2025 - 21:40 Güncelleme: 25.01.2025 - 21:45
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        Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında ağırladığı Konyaspor'u 1-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golü 22. dakikada penaltıdan Victor Osimhen kaydetti.

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        Konyaspor karşısında alınan üç puan kadar savunma performansı da Galatasaray teknik heyetini sevindirdi. Sarı-kırmızılılar, resmi müsabakalarda 11 maç sonra kalesini gole kapatmayı başardı.

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        Son olarak 13. haftadaki Sipay Bodrum FK müsabakasında gol yemeyen sarı-kırmızılı ekip, ardından çıktığı 11 resmi maçta da rakiplerinin fileleri havalandırmasına engel olamamıştı. Konyaspor karşılaşmasıyla birlikte bu kötü seri sona ermiş oldu.

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        31 MAÇIN 26'SINDA GOL YEDİ

        Bu sezon 31 resmi maça çıkan Galatasaray, bu karşılaşmaların 26'sında kalesinde golü gördü.

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        UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri, UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'ndaki tüm maçlarda gol yiyen sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de toplam 5 maçta kalesini gole kapattı.

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        Sarı-kırmızılı ekip, tüm kulvarlardaki 31 maçta kalesinde toplamda 47 gol gördü.

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