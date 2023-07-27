Galatasaray 952 milyon TL zarar açıkladı Galatasaray'ın 1 Haziran 2022-31 Mayıs 2023 dönemindeki zararı bir önceki döneme göre yüzde 152.3 artarak 952 milyon 391 bin liraya ulaştı. Kısa vadeli borçları da 31 Mayıs 2022'de 1 milyar 594 milyon lira iken 31 Mayıs 2023 itibarıyla yüzde 182'lik artışla 4 milyar 495 milyon liraya çıktı. Galatarasay'ın toplam borcu 31 Mayıs 2023 itibarıyla 31 Mayıs 2022'ye göre yüzde 80 artarak 7 milyar 553 milyon lira oldu

Galatasaray 1 Haziran 2022-31 Mayıs 2023 dönemi finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre Galatasaray'ın gelirleri söz konusu dönemde bir önceki yıla göre yüzde 48.2 artarak 1 milyar 762 milyon liraya ulaştı.

Galatasaray'ın yıllık zararı ise bir önceki yıla göre yüzde 152.3 artarak 952 milyon 391 bin liraya ulaştı. Firma, Haziran 2021-Mayıs 2022 döneminde 377 milyon 548 bin lira zarar açıkladı.

Bunun yanında Galatasaray'ın kısa vadeli borçları da 31 Mayıs 2022'de 1 milyar 594 milyon lira iken 31 Mayıs 2023 itibarıyla yüzde 182'lik artışla 4 milyar 495 milyon liraya çıktı. Uzun vadeli borçlar ise yüzde 17.2 artarak 3 milyar 37 milyon liraya çıktı. Böylece Galatarasay'ın toplam borcu 31 Mayıs 2023 itibarıyla 31 Mayıs 2022'ye göre yüzde 80 artarak 7 milyar 553 milyon lira oldu.

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TTK'YA GÖRE 'BORCA BATIK' OLARAK DEĞERLENDİRİLİYOR

Faaliyet Raporu'nda yer alan bağımsız denetçi değerlendirmesinde faaliyet raporuna 'sınırlı olumlu görüş' verildi.

Bağımsız denetçi değerlendirmesinin 'Dikkat Çekilen Husus - İşletmenin Sürekliliğiyle İlgili Önemli Belirsizlik' başlıklı bölümünde şu bilgiler yer aldı:

"Grup'un 31 Mayıs 2023 tarihi itibariyle kısa vadeli yükümlülüklerinin dönen varlıklarını 2.515.458.145 TL (31 Mayıs 2022-1.135.773.141 TL) aştığına ve 31 Mayıs 2023 tarihi itibariyle geçmiş yıllar zararının 2.132.012.212 TL olarak gerçekleştiğine ve toplam özkaynaklarının negatif 2.095.293.711 TL (31 Mayıs 20221.134.246.816 TL) olduğuna ve söz konusu durumun, Türk Ticaret Kanunu (TTK)'nun 376. Maddesi'ne göre de borca batıklık olarak değerlendirilmesi nedeniyle Şirket Yönetim Kurulu'nun TTK'nın 376. Maddesi'nde belirtilen tedbirleri alması gerektiğine ilişkin yaptığı açıklamalara dikkat çekmek isteriz. Bu şartlar, ilgili dipnotta açıklanan diğer hususlar ile birlikte, Şirket'in sürekliliğinin devamına ilişkin ciddi şüpheler oluşturabilecek önemli belirsizliklerin bulunduğunu göstermektedir. Ancak bu husus, tarafımızca verilen görüşü etkilememektedir."

YAPILANDIRMA KAPSAMINDA İLAVE NAKİT KULLANIMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Yönetim Kurulu'nun şirketin mali yapısının güçlendirilerek mevcut olan ticari ve ticari olmayan yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ile ilgili olarak bir aksiyon planı hazırlandığı belirtilen raporda bu plana göre gelirleri artırıcı ve çeşitlendirici önlemlerin yanısıra maliyetleri düşürücü önlemler planlandığı ve mali tabloların yayımlanma tarihi itibarıyla kısmi olarak devreye sokulduğu belirtildi.

Söz konusu plan ve tedbirler şekilde sıralandı:

"1- Grup 28 Mayıs 2021 tarihinde kredi yeniden yapılandırma sözleşmesini tamamlamış olup, söz konusu yeniden yapılandırmanın tesisi ile kısa vadeli yükümlülükler ile dönen varlıklar arasındaki dengesizliğini büyük oranda ortadan kaldırmak için önemli bir adım atmıştır. Bahsi geçen yapılandırma sözleşmesi ile, Grup’un tüm banka kredileri yapılandırılmıştır ve sözleşme kapsamında 31 Ağustos 2023 tarihine kadar anapara ödemesi bulunmamaktadır. Ayrıca, yapılandırma kapsamında ilave nakit kredi kullanımı gerçekleştirilmiştir.

2- Grup Covid-19 salgını nedeniyle gelirlerinde kayıp yaşamış olup, geçmiş yıl içinde vergi borcu

yapılandırmaları yapmıştır. Benzer şekilde, mevcut vergi borçlarının yeniden yapılandırılması konusunda, 2023 Haziran ayı içerisinde mevcut vergi borçlarını yapılandırmıştır.

3- Grup Covid-19 salgını nedeniyle 2020/2021 sezonunda, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park bünyesindeki loca, VIP, kombine ve bilet satışında bulunmamıştır. Yine devam eden pandemi sürecinde, 2021/2022 sezonunda azalarak da olsa pandeminin etkileri bilet gelirlerinde görülmüştür. 2022/2023 ve 2023/2024 sezonundan itibaren pandemi etkisinin bitmesiyle kombine, VIP, Loca ve Bilet gelirlerinin önemli bir artış görülmüştür.

4- Yaşanan Covid-19 sonrasında perakende sektörü tüm dünyada olumsuz olarak etkilenmiştir. Grup bünyesinde yer alan GS Store operasyonları bu süreçte etkilenmiş olup mağazalar bir süre faaliyet göstermemiştir. Tekrar açılan mağazaları, yeni sezonda açılacak satış noktaları, dijital platform satışları ve git gide gelişen yönetim organizasyonu paralelinde Galatasaray Mağazacılık’ın performansının ilerleyen dönemlerde artarak devam edeceği öngörülmekte ve dolayısıyla bu alanda Gruba ilave gelir katkıları gerçekleştireceği beklenmektedir.

5- Grup gelecek sezon stadyum isim hakkı ve yeni sponsorluk anlaşmaları çerçevesinde önemli bir

gelir artışı ve nakit girişi beklemektedir."