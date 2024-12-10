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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'a Abdülkerim Bardakcı müjdesi! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'a Abdülkerim Bardakcı müjdesi!

        UEFA Avrupa Ligi'nde 12 Aralık Perşembe günü Malmö'ye konuk olacak Galatasaray, karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sarı-kırmızılılarda sakatlığını atlatan Abdülkerim Bardakcı'nın takımla çalışması yüzleri güldürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 16:14 Güncelleme: 10.12.2024 - 16:14
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        G.Saray'a Abdülkerim müjdesi!
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        Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında 12 Aralık Perşembe günü deplasmanda İsveç ekibi Malmö ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, sakatlığını atlatan Abdülkerim Bardakcı, idmanın tamamında takımla çalıştı.

        Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan antrenman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. İdman, topa sahip olma çalışmasıyla sona erdi.

        Sarı-kırmızılılar, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

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