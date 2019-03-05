Bu sezon hem sattığı hem de aldığı oyuncularla adından söz ettiren Galatasaray'a bir piyango da Portekiz'den çıkabilir. İspanya'nın önde gelen gazetelerinden AS'ta yer alan habere göre La Liga devi Atletico Madrid, Aslan'ın eski yıldızı Alex Telles için Porto'nun kapısını çalmaya hazırlanıyor.

Lucas Hernandez'in sezon sonunda Bayern Münih'e gidecek olması nedeniyle bu mevki için arayışlara başlayan Madrid ekibinin listenin ilk sırasına Telles'i yazdığı ifade edildi. Porto'nun serbest kalma bedeli olarak 40 milyon Euro belirlediği ve Atletico'nun bu rakamı ödemeye hazır olduğu kaydedildi.

6.5 MİLYON EURO'YA SATILMIŞTI

Böyle bir durumda Galatasaray da transferden pay alacak. Telles'i 2016'da Porto'ya 6,5 milyon Euro bonservisle satan Sarı-Kırmızılılar, sonraki satışta kârdan yüzde 10'luk pay alma maddesi koydurmuştu. Porto, Telles'i 40 milyon Euro'ya satarsa kâr olan 33,5 milyon Euro'nun yüzde 10'u olan 3,5 milyon Euro Galatasaray'ın olacak.