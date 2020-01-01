Galatasaray, Leipzig'in 21 yaşındaki Uruguaylı sol beki Saracchi’yi 1.5 yıllığına kiralamıştı. İlk resmi açıklama Leipzig cephesinden
geldi. Alman ekibinin CEO’su Oliver Mintzlaff, Kicker’e verdiği demeçte, “27 oyunculu kadromuz yeterince büyük. Saracchi’yi
Galatasaray, Cunha’yı da Brighton, Betis ve Sevilla’dan birine vermeyi planlıyoruz. Saracchi, 1-2 güne Galatasaray'a gidecek” dedi.
- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- İDDAA
- SÜPER LİG
- 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- PUAN DURUMU
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
YORUMLAR