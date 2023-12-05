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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray, Adana Demirspor hazırlıklarına bugün başlıyor - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray, Adana Demirspor hazırlıklarına bugün başlıyor

        Süper Lig'in 15. haftasında cuma günü Adana Demirspor'u konuk edecek Galatasaray'da hazırlıklar bugün başlıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.12.2023 - 10:46 Güncelleme: 05.12.2023 - 10:46
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        Galatasaray'da izin sona erdi
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        Süper Lig'in 14. haftasında Pendikspor'u deplasmanda 2-0 yenen Galatasaray bugün sahaya iniyor.

        Sıkışık fikstür nedeniyle Pendikspor galibiyetinin ardından Okan Buruk'un oyunculara verdiği iki günlük izin sona erdi.

        15. haftada cuma günü Adana Demirspor'u konuk edecek Galatasaray'da hazırlıklar bugün başlayacak.

        Üst adale grubunda ağrı hisseden ve Pendikspor müsabakasını tamamlayamayan Kaan Ayhan'ın durumu ise bugün belli olacak.

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