2017-2018 Spor Toto Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası sahibi Akhisarspor Süper Kupa maçında kozlarını paylaşacak. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) belirlediği takvime göre, Süper Kupa finalinin oynanacağı tarih belli oldu. Peki, Galatasaray - Akhisarspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Kupa maçı ne zaman? İşte Galatasaray - Akhisarspor maçı ile ilgili ayrıntılar...

GALATASARAY - AKHİSARSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray ile Akhisarspor arasında oynanacak Süper Kupa maçı 5 Ağustos 2018 Pazar günü saat 20.45'te başlayacak. Mücadele, Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak. Karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağı ise henüz açıklanmadı.

TFF SÜPER KUPA ORGANİZASYON TOPLANTISI YAPILDI

Spor Toto Süper Lig'de geride kalan sezonda şampiyon olan Galatasaray ile Türkiye Kupası'nı kazanan Akhisarspor arasında 5 Ağustos Pazar günü Konya'da oynanacak TFF Süper Kupa maçının organizasyon toplantısı yapıldı.



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde gerçekleşen toplantıya, Galatasaray ve Akhisarspor kulüplerinin temsilcileri, Konya İl Emniyet Müdürlüğü, Konya Büyükşehir Belediye Stadı ile TFF görevlileri katıldı.



Toplantıda Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları, kale arkaları (kuzey ve güney tribünleri) için 40, Maraton Tribünü (doğu ve batı tribünleri) için 80 lira olarak belirlendi.



Müsabakanın biletleri, 25 Temmuz Çarşamba günü saat 11.00'den itibaren Türk Telekom Stadı, Spor Toto Akhisar Stadı ve Konya Büyükşehir Belediye Stadı gişeleri ile www.passo.com.tr internet sitesi üzerinden satışa sunulacak.



TFF Süper Kupa maçında Galatasaraylı taraftarlar batı ve kuzey, Akhisarspor taraftarları ise doğu ve güney tribünlerinde yer alacak.

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