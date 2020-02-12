Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor. Türk Telekom Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

GALATASARAY - ALANYASPOR

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Linnes, Seri, Lemina, Feghouli, Ömer, Emre Akbaba, Adem Büyük

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

ALANYASPOR: Marafona, Nsakala, Tzavellas, Caulker, Baiano, Siopis, Ceyhun, Fernandes, Bakasetas, Djalma, Bammou

TEKNİK DİREKTÖR: Erol Bulut

STAT: Türk Telekom

SAAT: 20.30

YAYIN: A Spor

HAKEM: Yaşar Kemal Uğurlu

İLK MAÇI 2-0 KAYBETTİ

Çeyrek finalde rakibiyle deplasmanda oynadığı ilk maçı 2-0 kaybeden son şampiyon Galatasaray, yarın taraftarı önünde yapacağı müsabakadan istediği sonucu alarak tur atlamaya çalışacak.

NASIL GELDİLER?

Kupaya bu sezon 5. turda dahil olan son şampiyon Galatasaray, Tuzlaspor ve Çaykur Rizespor'u eleyerek çeyrek finale yükseldi. Aytemiz Alanyaspor ise 4. turdan itibaren mücadele ettiği Ziraat Türkiye Kupası'nda İnegölspor, Adanaspor ve Kasımpaşa'yı geçerek adını çeyrek finale yazdırdı.