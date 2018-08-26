Galatasaray - Alanyaspor maçı istatistikleri

Türkiye Spor Toto Süper Lig heyecanı devam ediyor. Galatasaray, 27 Ağustos 2018 Pazartesi günü Alanyaspor takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 21:45. Galatasaray son 5 maçında 5 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Alanyaspor son 5 mücadelede 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 156 kodlu maçı oynayanlar; Galatasaray galibiyet oranı 1.15, beraberlik oranı 4.75, Alanyaspor galibiyet oranı 8.00. Alt oranı 2.30, üst oranı 1.30. Karşılıklı gol var 1.60, karşılıklı gol yok 1.60 oranını kazandıracak.

Galatasaray önceki hafta Göztepe mücadelesinde 0-1 kazandı.

Alanyaspor ise Medical Park Antalyaspor karşılaşmasında 3-2 kazandı.

Galatasaray, evinde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 1 gol atıp 0 gol yedi.

Alanyaspor, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Alanyaspor, deplasmanda 0 kez ağları sarsarken, 1 kez topu kendi kalesinde gördü.

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