Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman? GS Alanya maçı saat kaçta hangi kanalda?

Erhan Kaan Adıgüzel ekadiguzel@cyh.com.tr

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında bu akşam Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek. Türk Telekom Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Mücadele A Spor'dan yayınlanacak.

Çeyrek finalde rakibiyle deplasmanda oynadığı ilk maçı 2-0 kaybeden son şampiyon Galatasaray'da tüm hesaplar turu geçme üzerine yapılıyor. İlk maçta rotasyona giderken sahaya forvetsiz çıkan teknik direktör Fatih Terim, bu sefer en güçlü 11’ini sahaya sürecek. İlk maçı 2-0 kazanmanın avantajıyla sahaya çıkacak olan Alanya’nın kapanacağını düşünen deneyimli antrenör, oyuncularından ilk dakikadan itibaren hücum yapmasını istedi.

Erken gelecek 1 golle rakibin dengesini bozmayı amaçlayan İmparator, ardından da hızlı ayaklarıyla farkı açmanın hesaplarını yapıyor. İlk yarıyı önde kapatamamaları halinde turun zora gireceğini bilen Terim’in, golün gecikmesi durumunda ikinci yarının hemen başında çift forvete de dönebileceği bildirildi.

ÇEYREK FİNALE NASIL GELDİLER?

Kupaya bu sezon 5. turda dahil olan son şampiyon Galatasaray, Tuzlaspor ve Çaykur Rizespor'u eleyerek çeyrek finale yükseldi. Aytemiz Alanyaspor ise 4. turdan itibaren mücadele ettiği Ziraat Türkiye Kupası'nda İnegölspor, Adanaspor ve Kasımpaşa'yı geçerek adını çeyrek finale yazdırdı.