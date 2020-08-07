Galatasaray, altyapısından yetişen ve kendi yaş grubunun önemli potansiyelleri arasında gösterilen Ali Yavuz Kol ile nikah tazeledi. Sarı-kırmızılılar yıldız adayının sözleşmesi 2023-24 sezonu sonuna kadar uzattığını duyurdu.

Geçen sezonu Tarsus İdmanyurdu'nda kiralık geçiren genç santrfor 26 maçta forma giydi ve 9 gol 1 asistlik performans sergiledi.

19 yaşındaki Ali Yavuz, Türkiye U19 Takımı'nda kaptanlık yaparken U15'ten bu yana ay-yıldızlı formanın her kategorisinde forma terletti.

Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklamada "Profesyonel Futbolcumuz Ali Yavuz Kol'un sözleşmesi 2023-2024 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri yer aldı.

"EMEĞİ OLAN HERKES İÇİN ÇOK ÇALIŞACAĞIM"

Gönülden bağlı olduğu kulübü ile imzaladığı yeni sözleşmeden ötürü çok mutlu olduğunu ifade eden Kol, "Bana bu şansı veren Fatih hocam başta olmak üzere, güvenlerini hissettiren ve üzerimde emeği olan herkes için çok çalışacağım. Umarım bu imza, bu çatı altında atılacak birçoklarının ilki olacak" diye konuştu.