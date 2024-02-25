Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Galatasaray - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? GS maçı - Futbol Haberleri

        Galatasaray - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray maçı hangi kanalda?

        Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray Antalyaspor'u konuk ediyor. Sergen Yalçın yönetiminde Antalyaspor üst sıralara çıkmayı hedeflerken, Galatasaray'ı çalıştıran Okan Buruk liderlik hesapları yapıyor. Zorlu mücadele öncesinde Galatasaray - Antalyaspor maçının oynanacağı tarih futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. İşte Galatasaray - Antalyaspor maçı öncesinde öne çıkan detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.02.2024 - 00:13 Güncelleme: 26.02.2024 - 00:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Galatasaray - Antalyaspor maçı için nefesler tutuldu. Rams Park’ta oynanacak Galatasaray - Antalyaspor maçında Abdulkadir Bitigen düdük çalacak. Galatasaray liderlik hesapları yaparken, Antalyaspor ligde kötü gidişata dur demek istiyor. Peki, "Galatasaray - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?" İşte Galatasaray - Antalyaspor maçı tarihi ve saati....

        2

        GALATASARAY- ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

        Galatasaray - Antalyaspor maçı 26 Şubat Pazartesi günü saat 20.00’de başlayacak.

        3

        GALATASARAY- ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

        Galatasaray - Antalyaspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şer odaklarını hüsrana uğrattık
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şer odaklarını hüsrana uğrattık
        Koşarken fenalaştı! 5 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
        Koşarken fenalaştı! 5 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
        Penaltı kararı doğru mu?
        Penaltı kararı doğru mu?
        Beşiktaş derbi öncesi kanatlandı!
        Beşiktaş derbi öncesi kanatlandı!
        "Bu oyun derbiye yetmez"
        "Bu oyun derbiye yetmez"
        Sokak ortasında başından vuruldu
        Sokak ortasında başından vuruldu
        "Savunma iyi, hücum yolda!"
        "Savunma iyi, hücum yolda!"
        "Lady Gaga yokken ben vardım"
        "Lady Gaga yokken ben vardım"
        Semih Kılıçsoy fırtınası!
        Semih Kılıçsoy fırtınası!
        Araçta başından vurulmuş halde bulundu
        Araçta başından vurulmuş halde bulundu
        Beyaz Saray: Refah'ta "askeri operasyon" istemiyoruz
        Beyaz Saray: Refah'ta "askeri operasyon" istemiyoruz
        12 Dev Adam siftah yaptı!
        12 Dev Adam siftah yaptı!
        İnsanlık dışı olay! 10 köpek hareketsiz halde bulundu
        İnsanlık dışı olay! 10 köpek hareketsiz halde bulundu
        Filler eğlence amacıyla kullanılamayacak
        Filler eğlence amacıyla kullanılamayacak
        İş insanı cinayetinde görüntüler ortaya çıktı!
        İş insanı cinayetinde görüntüler ortaya çıktı!
        30'un üzerinde çeşitle işte Balıkesir kahvaltısı!
        30'un üzerinde çeşitle işte Balıkesir kahvaltısı!
        3 cm uzadılar
        3 cm uzadılar
        "Güllerden yutulabilir parfüm ürettik"
        "Güllerden yutulabilir parfüm ürettik"
        Fırtınada uçan çatının öldürdüğü işçi için 'Eli cebinde yürüyor' savunmasına tepki
        Fırtınada uçan çatının öldürdüğü işçi için 'Eli cebinde yürüyor' savunmasına tepki
        Kadroda neden yoklar? İşte Santos'un kararı...
        Kadroda neden yoklar? İşte Santos'un kararı...