Galatasaray - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray maçı hangi kanalda?
Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray Antalyaspor'u konuk ediyor. Sergen Yalçın yönetiminde Antalyaspor üst sıralara çıkmayı hedeflerken, Galatasaray'ı çalıştıran Okan Buruk liderlik hesapları yapıyor. Zorlu mücadele öncesinde Galatasaray - Antalyaspor maçının oynanacağı tarih futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. İşte Galatasaray - Antalyaspor maçı öncesinde öne çıkan detaylar...
Galatasaray - Antalyaspor maçı için nefesler tutuldu. Rams Park’ta oynanacak Galatasaray - Antalyaspor maçında Abdulkadir Bitigen düdük çalacak. Galatasaray liderlik hesapları yaparken, Antalyaspor ligde kötü gidişata dur demek istiyor. Peki, "Galatasaray - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?" İşte Galatasaray - Antalyaspor maçı tarihi ve saati....
GALATASARAY- ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN?
Galatasaray - Antalyaspor maçı 26 Şubat Pazartesi günü saat 20.00’de başlayacak.
GALATASARAY- ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Galatasaray - Antalyaspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.