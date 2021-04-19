Birkaç yıldır gündemde olan ancak gerçekleşeceğine ihtimal verilmeyen "Avrupa Süper Ligi" gece saatlerinde resmen kuruldu! Avrupa'nın önde gelen 12 kulübü, 15'i sabit 20 takımlı bir hafta içi turnuvasının kurulması konusunda anlaşma sağladıklarını duyurdu! Mart 2020'de ortaya çıkan koronavirüs salgını nedeniyle kulüplerin milyonlarca Euro zarar edeceği ve bu nedenle kısa süre içerisinde "Avrupa Süper Ligi" gibi bir oluşumun kurularak milyarlarca Euro'nun döndüğü pazarın pastasının büyük kulüplerce paylaşılacağı haberleri 2020'de sıkça çıkmıştı.

İngiltere'de yayın yapan The Sun, 10 Mayıs 2020 tarihli özel haberinde bu organizasyon için çalışmalar yürütüldüğünü belirtmiş Barcelona, Liverpool, Manchester United ve Bayern Münih gibi Avrupa devlerinin ligde olmasının hedeflendiğini kaydetmişti. Haberde "Celtic, Ajax, Galatasaray hatta Kızılyıldız gibi dünya çapında taraftarları olan kulüpler de düşünülüyor" ifadelerine yer verilmişti.