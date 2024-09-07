Galatasaray ayrılığı açıkladı: Taylan Antalyalı, Bodrumspor'da!
Galatasaray, Taylan Antalyalı'nın Bodrumspor'a 1 yıllığına bedelsiz olarak kiralandığını açıkladı.
Giriş: 07.09.2024 - 19:01 Güncelleme: 07.09.2024 - 19:06
Galatasaray, Taylan Antalyalı'nın Bodrumspor'a 1 yıllığına bedelsiz olarak kiralandığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Taylan Antalyalı'nın 2024-2025 sezonu için Bodrumspor Spor Faaliyetleri A.Ş.'ye satın alma opsiyonlu bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır." ifadeleri kullanıldı.
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