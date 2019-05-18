Süper Lig’in 33. haftasında aynı puanda bulunduğu M.Başakşehir’i ağırlayacak olan Galatasaray, kritik maçta sağ kanattan saldıracak. Takımının en formda ismi Sofiane Feghouli’ye çok güvenen teknik direktör Fatih Terim, rakibinin zayıf noktasının da bu bölge olduğunu düşünüyor.

Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre Medipol Başakşehirli Gael Clichy’nin son haftalardaki formsuzluğunu dikkate alan deneyimli teknik adam, Feghouli ve Mariano’dan daha çok içeriye kat etmelerini ve skora yönelik oynamalarını istedi.

TAKIM ÇOK HIRSLI

Hafta arasında Akhisar Belediye’yi 3-1 yenerek Ziraat Türkiye Kupası’nı müzesine götüren Galatasaray, kritik maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Kupa zaferi sonrası moralleri yerinde olan Sarı-Kırmızılılar, Florya’da oldukça hırslı bir görüntü de çiziyor.