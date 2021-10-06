Galatasaray Başantrenörü Efe Güven: Saha içerisinde adaletsizlik olduğuna inanıyorum

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Basketbol Kadınlar EuroLeague
ABONE OL

Galatasaray Başantrenörü Efe Güven: Saha içerisinde adaletsizlik olduğuna inanıyorum

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin ilk haftasında B Grubu'nda sahasında Fenerbahçe Safiport'a 20 sayı farkla 89-69 yenilen Galatasaray'ın başantrenörü Efe Güven, ''Kırılma anlarında saha içerisinde adaletsizlik olduğuna inanıyorum'' dedi.

Galatasaray Başantrenörü Efe Güven: Saha içerisinde adaletsizlik olduğuna inanıyorum

Şehit Mustafa Özel Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Güven, ilk maçın Fenerbahçe Safiport ile olmasının zorluğuna değinerek, "Sezona FIBA Avrupa Ligi'ni kazanma parolasıyla giren bir rakiple başladık. Basketbol oynamamıza müsaade edildiği anlarda dengeli oynadık. Kırılma anlarında saha içerisinde adaletsizlik olduğuna inanıyorum. Tam takım olunca ve adaletli yönetimler olunca daha iyi sonuçlar alacağımızı düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Sarı-kırmızılı basketbolcu Chelsea Ann Dungee ise çok sert bir mücadele olduğunu ve 2 hafta sonra Fenerbahçe Safiport ile oynayacakları maçı heyecanla bekleyeceğini aktardı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Galatasaray Nef: 101 - ERA Nymburk: 85 | MAÇ SONUCU
BASKETBOL Galatasaray Nef 101 attı, maçı kazandı
Galatasaray: 69 - Fenerbahçe Safiport: 89
BASKETBOL Fenerbahçe derbide farklı kazandı!
Pınar Karşıyakalılar, İsrail dönüşü havalimanında bekletilmelerine tepki gösterdi
BASKETBOL Pınar Karşıyaka'dan İsrailli yetkililere tepki
NBA'de hazırlık maçlarında, iki Türk oyuncu sahaya çıktı
BASKETBOL NBA'de iki Türk oyuncu sahaya çıktı
THY Euroleague'de ikinci hafta heyecanı
BASKETBOL Euroleague'de ikinci hafta heyecanı
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Türk derbisi
BASKETBOL FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Türk derbisi
NBA'de hazırlık maçlarında iki Türk oyuncu forma giydi
BASKETBOL Furkan Korkmaz 13 sayıyla oynadı
NBA ne zaman başlıyor 2021-2022? NBA sezon başlangıç tarihi açıklandı
BASKETBOL NBA ne zaman başlıyor 2021-2022?
Hereda San Pablo Burgos: 82 - Beşiktaş Icrypex: 74 MAÇ SONUCU
BASKETBOL Kartal kötü başladı
Muafiyet talebi reddedilen NBA oyuncusu Wiggins aşı oldu
BASKETBOL Wiggins sonunda aşı oldu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.