Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, HT Spor'a konuk olacak!
HT Spor özel röportajlarına devam ediyor... Galatasaray Başkanı Dursun Aydın Özbek, 20 Kasım Perşembe günü saat 20.00'de HT Spor ve Habertürk ortak yayınında soruları cevaplayacak.
HT Spor, Türkiye'de ses getiren ve ülke futboluna yön veren röportajlarına hız kesmeden devam ediyor...
Son 3 yılın şampiyonu Galatasaray'ın başkanı Dursun Aydın Özbek, HT Spor ve Habertürk ortak yayınına konuk oluyor.
Okan Buruk önderliğinde sarı-kırmızılıların ligdeki gidişatı nasıl?
Tek başına bir yıldız takma ihtimali hakkındaki düşünceleri neler?
Başkanlığı döneminde kaldırdığı 10 kupanın anlamı ne?
Şampiyonlar Ligi yolculuğunda neresi hedefleniyor?
Victor Osimhen'in Galatasaray'a aidiyeti nasıl oluştu?
Ara transfer döneminde kaç transfer yapılacak?
Florya, Kemerburgaz, Aslantepe Vadisi ve Riva'daki taşınmazlarla ilgili projeler ne durumda?
Mağazacılıkta ne duruma gelindi?
Futboldaki bahis soruşturmasının geldiği nokta hakkındaki düşünceleri neler?
Ayşe Süberker moderatörlüğünde, HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Selim Kul ve HT Spor Program Müdürü Deniz Biricik soruyor, Galatasaray Başkanı Dursun Aydın Özbek cevaplıyor...
Özel röportaj perşembe günü saat 20.00'de ortak yayınla HT Spor ve Habertürk'te...