Galatasaray başkanını seçiyor

Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirilecek seçimde sarı-kırmızılı kulüp, 3 yıllığına yeni başkanını seçiyor. Saat 10.00'da başlayan oy verme işlemi, 15.00'te sona erecek.

TOPLANTIDA YAŞANANLAR - CANLI

Toplantı mevcut yönetimden Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın konuşmasıyla başladı.

Yusuf Günay, "3 yılın sonuna geldik. 3 yılın yorgunluğunu giderecek bir haber aldık. 3'üncü yılın sonunda UEFA, anlaşma çerçevesinde söz verdiğimiz bütün konuların yerine getirildiğini tespit etti ve bizi Finansal Fair-Play'den (FFP) çıkardı. Umuyoruz ki seçimleri kazanacak yönetim daha rekabetçi bir takım yaratabilecek. Bugün burada bir demokrasi ortamı içerisinde 5 başkan adayı arkadaşımız, 5 ayrı renkle yarışacaklar. Günün sonunda kazanan, sarı-kırmızı renk olacak, Galatasaray olacak" diye konuştu.

Galatasaray'da seçimli genel kurul divan başkanlığına İrfan Aktar seçildi. Seçimi Aktar yönetiyor.

AÇIKLAMALAR

BAŞKAN ADAYI İBRAHİM ÖZDEMİR: Mutlaka çok heyecanlıyız. Galatasaray'ın bayram günü. Çok adaylı, demokratik. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Sonunda da kucaklaşıp seçileni koltuğa oturturuz. Bütün adaylara başarılar diliyorum.

BAŞKAN ADAYI METİN ÖZTÜRK: Çok heyecanlıyız. Yola çıktığımızda Atatürk değerleri doğrultusunda, Ali Sami Yen'in çizdiği yolda ilerleyeceğiz demiştik. Bugün Galatasaray'ın bayramı. Kim kazanırsa kazansın Galatasaray kazanacak.

BAŞKAN ADAYI BURAK ELMAS: Camiamız için çok önemli bir seçim. Adaylara başarılar diliyorum. Galatasaraylılar oy kullanmak için gelmişler. Bizler sonuçta üyelerimizin vereceği oylar sonucunda oluşacak iradeye saygı duyacağız. Galatasaray'ın kazanmasını ümit ediyorum. Katılım yoğun. Güzel bir şey. Sanırım yüksek katılım olacak. Umut ediyorum ki sonuç Galatasaray'a yakışan bir sonuç olur.

ADAYLAR VE RENK SEÇİMLERİ

Mevcut başkan Mustafa Cengiz'in sağlık sorunları nedeniyle yeniden aday olmadığı Galatasaray'da 5 isim başkanlık için yarışıyor. Seçimde Metin Öztürk, İbrahim Özdemir, Eşref Hamamcıoğlu, Burak Elmas ve Yiğit ​​​​​​​Şardan, başkanlık için üyelerden oy istiyor.

Metin Öztürk mor, İbrahim Özdemir sarı, Eşref Hamamcıoğlu yeşil, Burak Elmas kırmızı, Mehmet Yiğit Şardan ise gri renkli oy pusulasına sahip.

KAZANAN 38. BAŞKAN OLACAK

Genel kurulda rakiplerini geride bırakacak aday, sarı-kırmızılı kulübün 38. başkanı olacak.

1905 yılında kurulan ve ilk başkanlığını Ali Sami Yen'in yaptığı sarı-kırmızılılarda geride kalan 116 yılda 37 başkan görev aldı.

YAKLAŞIK 8 BİN 500 KİŞİ OY KULLANABİLECEK

Seçimde yaklaşık 8 bin 500 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor.

Aidatlarını yatıran ve seçimde oy kullanma hakkına sahip üyeler, Galatasaray Lisesindeki sınıflarda kurulacak 30 sandıkta oy atabilecek. Oy kullanım alanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında düzenlenecek.

Kapalı alanlarda 6 metrekareye, açık alanlarda ise 4 metrekareye 1 kişi gelecek şekilde sosyal mesafeye ve maske kullanımına dikkat edilmesi sağlanacak.

BAŞKAN ADAYLARI

Başkan adaylarının yönetim kurulu asil ve yedek listeleri şöyle:

BURAK ELMAS

Asil: Ali Polat Bengiserp, Mehmet Remzi Sanver, Başak Karaca, Bikem Ardakoç Kanık, Turhan Özen, Burçak Emre Zorlu, Şükrü Köksal Ünlü, Mustafa Özgür Kalelioğlu, Rezan Epözdemir, Özgür Işıtan Gün.

Yedek: İbrahim Reha Keskin, Selim Sefada, Abdulvahap Gazi Tanrıverdi, Mehmet Polat Kalafatoğlu, Ahmet Ozan Şener.

EŞREF HAMAMCIOĞLU

Asil: Osman Kocaman, Tuncer Hunca, Hayri Gürkan Eliçin, Ahmet Arif Bağlıca, Levent Yaz, Ahmet Cemal Özgörkey, Cenk Nuri Soyer, Cevat Genç, Ahmet Yavuz, Ecem Tezel Aldanmaz.

Yedek: Mehmet Emre Mısırlı, Emin Tan Bilge, Murat Karaman, Şükran Pelin Öztekin, Yusuf Mutlu Yıldız.

İBRAHİM ÖZDEMİR

Asil: Mustafa Torok Tanrıyar, Mustafa Keten, Hilmi Develi, Volkan Vural, Cemal Sedat Dayıoğlu, Murat Atay, Selim Demir, Banu Kavak, Ali Fatinoğlu, Tamer Koldaş.

Yedek: Tunç Üner, Reyhan Çelik, Emre Eti, Cenk Gönenç, Deniz İsmail Aras.

METİN ÖZTÜRK

Asil: Nasuhi Sezgin, Bora İsmail Bahçetepe, Rıza Tevfik Morova, Erol Erkuloğlu, Asena Yılmazkaya Dinçbaylı, İsmail Sarıkaya, Osman Aral, Emre Alkin, Dikran Gülmezgil, Nihat Kırmızı.

Yedek: Sencer Seren, Sinan Müderrisoğlu, Halil Cem Burnaz, Tanur Lara Yılmaz, Ethem Baturalp Pamukçu.

YİĞİT ŞARDAN

Asil: Özcan Çetin Soy, Abdurrahim Albayrak, Murat Yalçındağ, Ahmet Aslan, Mete Serkan Sevim, Ömer Mafa, Dorukhan Acar, Begüm Özkan, Murat Özkaya, Murat Erkul.

Yedek: Esen Sirel Ongun, Levent Karadeniz, Abdullah Günhan Aksoy, Kerim Polat, Hamit Karasu.