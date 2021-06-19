Sedye ile oy kullanmaya ile geldi

İHA

Galatasaray’da yapılan Olağan Genel Kurul’da oy verme işlemi sürüyor. Sarı-kırmızılı kulüpte bir genel kurul üyesi ise oy kıllanmaya sedye ile geldi. Sağlık ekiplerinin sedye ile taşıdığı üye, sandığına bu şekilde ulaştırıldı ve oy atması sağlandı.