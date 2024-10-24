Galatasaray-Beşiktaş derbisi için nefesler tutuldu. Süper Lig'de 10. hafta oynanacak Galatasaray - Beşiktaş maçında Arda Kardeşler düdük çalacak. Ligde 9 maçta 25 puan alan sarı kırmızılılar zirvede yer alırken, 8 maçta 20 puan toplayan siyah beyazlıların 20 puanı bulunuyor. Dev maçın oynanmasına sayılı günler kala, Galatasaray-Beşiktaş derbisi maç biletinin ne zaman satışa çıkacağı tarih futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Galatasaray-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray-Beşiktaş derbisi maç bileti ne zaman satışa çıkacak? İşte detaylar...