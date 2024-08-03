Galatasaray - Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda?
Süper Lig'de son şampiyon olan Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nda zafere ulaşan Beşiktaş, TFF Süper Kupa'yı almak için bugün kozlarını paylaşacak. İki takım da sezona iyi bir başlangıç yapmak ve taraftarlarına derbi galibiyeti hediye etmek için sahada olacak. Peki Galatasaray - Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte tüm bilgiler ve muhtemel 11'ler...
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 18. kez düzenlenen Turkcell Süper Kupa'da Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.
TFF'nin 2006'dan bu yana düzenlediği ve eski Cumhurbaşkanlığı Kupası formatında oynanan organizasyon, geçen sezonun Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası kazananı Beşiktaş arasında oynanacak.
Süper Kupa mücadelesi, İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak. Müsabaka, 20.45'te başlayacak ve ATV'den canlı yayımlanacak.
Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş'ın karşı karşıya geleceği Turkcell Süper Kupa maçını hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 3 Ağustos Cumartesi günü saat 20.45'te başlayacak müsabakada hakem Atilla Karaoğlan'ın düdük çalacağı, yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Volkan Ahmet Narinç'in yapacağı belirtildi. Müsabakanın dördüncü hakeminin ise Mehmet Türkmen olacağı aktarıldı.
Süper Kupa'da 9. randevu
1965-1966 sezonundan bu yana Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Süper Kupa adlarıyla düzenlenen organizasyon, Galatasaray ve Beşiktaş'ı 8 kez karşı karşıya getirdi. Altısı Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda yapılan karşılaşmalarda Galatasaray 4, Beşiktaş ise 2 kez şampiyonluk sevinci yaşadı. İki takım arasındaki iki Süper Kupa mücadelesinde ise takımlar birer kez kupayı kaldırdı.
İlk kupa Beşiktaş'ın
Süper Kupa 2006 yılında ilk kez oynanırken, Beşiktaş kupayı müzesine götüren takım oldu. Siyah-beyazlı takım, 30 Temmuz 2006'da Almanya'da oynanan maçta Galatasaray'a 1-0 üstünlük kurarak kupayı aldı.
En fazla Galatasaray kazandı
Süper Kupa'yı şimdiye dek en çok Galatasaray kazandı. Sarı-kırmızılı takım, ilk organizasyonda Beşiktaş'a boyun eğmesine rağmen, sonraki süreçte 7 kez mutlu sona ulaştı. Galatasaray; 2008, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019 ve 2024'te Süper Kupa'yı müzesine götürdü. Beşiktaş ise 2006 ve 2022'de şampiyonluk sevinci yaşadı. Fenerbahçe ve Trabzonspor'un 3'er kez kazandığı kupayı, Konyaspor ve Akhisarspor ise 1'er kez havaya kaldırdı.
MUHTEMEL 11'LER BEŞİKTAŞ
Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Colley, Masuaku, Al-Musrati, Gedson, Rashica, Rafa, Semih, Immobile.
Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Berkan, Ziyech, Mertens, Zaha, Icardi