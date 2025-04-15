GALATASARAY SONSUZA DEK KALBİMDE KALACAK

Geleceğiyle ilgili konuşan Nijeryalı yıldız, "Hep söylentiler oluyor benimle ilgili. Ama ben anı yaşıyorum. Şu anda keyfime bakıyorum. Taraftar da inanılmaz destek oldu bana. Sadece bana da değil arkadaşlarımın ve ailemin de yanında oldular...

Herkes için en iyisi ne olacaksa karar alınacaktır. Fakat Galatasaray sonsuza kadar kalbimde olacak." demişti. 26 yaşındaki yıldızın bu sözleri ayrılık olarak yorumlandı.