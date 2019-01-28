Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom Stadı'nda saat 19.45'te başlayacak karşılaşmada Tokat'ın yardımcılıklarını Mehmet Cem Hanoğlu ve Yusuf Bozdoğan yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Abdulkadir Bitigen olacak.