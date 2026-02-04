Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol Galatasaray Çağdaş Faktoring: 67 - Spar Girona: 57 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Galatasaray Çağdaş Faktoring: 67 - Spar Girona: 57 | MAÇ SONUCU

        FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ikinci tur son maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring, İspanya'nın Spar Girona ekibini sahasında 67-57 mağlup etti. E Grubu'nu zirvede bitiren ve Altılı Final'i garantileyen Sarı Kırmızılılar, yarı final play-in'de mücadele edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 22:29 Güncelleme: 04.02.2026 - 22:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Galatasaray, yarı final play-in'de!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Galatasaray Çağdaş Faktoring, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ikinci tur son maçında ağırladığı İspanyol ekibi Spar Girona'yı 67-57 mağlup etti.

        E grubunu ilk sırada tamamlayan sarı-kırmızılılar, Altılı Final'i garantileyerek yarı final play-in oynama hakkı kazandı.

        Salon: Sinan Erdem

        Hakemler: Nemanja Ninkovic (Sırbistan), Jelena Tomic (Hırvatistan), Rainis Varv (Estonya)

        Galatasaray Çağdaş Faktoring: Smalls 8, Oblak 6, Juhasz 16, Johannes 3, Kuier 16, Williams , Gökşen Fitik, Sehernaz Çidal, Ayşe Cora Yamaner, Derin Erdoğan 10, Zeynep Gül 2, Elif Bayram 6

        Spar Girona: Jocyte 10, Quevedo 6, Canella 2, Coulibaly 5, Bibby 10, Holm 4, Guerrero 8, Mendes 4, Carter 8, Lopez

        REKLAM

        1. Periyot: 16-10

        Devre: 40-23

        3. Periyot: 60-36

        4. Periyot: 67-57

        ÖNERİLEN VİDEO

        TIR, kaza yapan hafif ticari araca çarptı: 1 ölü

        Konya'nın Kulu ilçesinde bariyere çarpan hafif ticari araca, aynı yöne giden TIR çarptı. Kazada hafif ticari araçtaki Fatma Sarıkaya (69) hayatını kaybetti.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: İran lideri endişelenmeli
        Trump: İran lideri endişelenmeli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahire'de
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahire'de
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        ABD basını: İran-ABD müzakereleri çıkmaza girdi
        ABD basını: İran-ABD müzakereleri çıkmaza girdi
        Icardi, Galatasaray tarihine geçti!
        Icardi, Galatasaray tarihine geçti!
        "Umut Hakkı konusunda uzlaştık"
        "Umut Hakkı konusunda uzlaştık"
        N'Golo Kante İstanbul'a geldi!
        N'Golo Kante İstanbul'a geldi!
        "Epstein ile vakit geçirmiş olmaktan pişmanım"
        "Epstein ile vakit geçirmiş olmaktan pişmanım"
        Siyasi casusluk iddianamesi hazır
        Siyasi casusluk iddianamesi hazır
        Böcek ailesinin ölümünde iddianame!
        Böcek ailesinin ölümünde iddianame!
        Davada altıncı gün
        Davada altıncı gün
        G.Ssaray Nhaga'yı İstanbul'a getirdi!
        G.Ssaray Nhaga'yı İstanbul'a getirdi!
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Jeoekonomik riskler ilk sırayı aldı
        Jeoekonomik riskler ilk sırayı aldı
        Neden Tibet'ten uçak geçmez?
        Neden Tibet'ten uçak geçmez?
        BDDK'dan limit açıklaması
        BDDK'dan limit açıklaması
        Almanya'da biletsiz yolcu, Türk kökenli kondüktörü öldürdü
        Almanya'da biletsiz yolcu, Türk kökenli kondüktörü öldürdü
        Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı!
        Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı!
        Cezaevlerinde kaç kişi var? Doluluk oranına Habertürk ulaştı
        Cezaevlerinde kaç kişi var? Doluluk oranına Habertürk ulaştı