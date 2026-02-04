Galatasaray Çağdaş Faktoring: 67 - Spar Girona: 57 | MAÇ SONUCU
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ikinci tur son maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring, İspanya'nın Spar Girona ekibini sahasında 67-57 mağlup etti. E Grubu'nu zirvede bitiren ve Altılı Final'i garantileyen Sarı Kırmızılılar, yarı final play-in'de mücadele edecek.
Galatasaray Çağdaş Faktoring, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ikinci tur son maçında ağırladığı İspanyol ekibi Spar Girona'yı 67-57 mağlup etti.
E grubunu ilk sırada tamamlayan sarı-kırmızılılar, Altılı Final'i garantileyerek yarı final play-in oynama hakkı kazandı.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Nemanja Ninkovic (Sırbistan), Jelena Tomic (Hırvatistan), Rainis Varv (Estonya)
Galatasaray Çağdaş Faktoring: Smalls 8, Oblak 6, Juhasz 16, Johannes 3, Kuier 16, Williams , Gökşen Fitik, Sehernaz Çidal, Ayşe Cora Yamaner, Derin Erdoğan 10, Zeynep Gül 2, Elif Bayram 6
Spar Girona: Jocyte 10, Quevedo 6, Canella 2, Coulibaly 5, Bibby 10, Holm 4, Guerrero 8, Mendes 4, Carter 8, Lopez
1. Periyot: 16-10
Devre: 40-23
3. Periyot: 60-36
4. Periyot: 67-57