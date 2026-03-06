Canlı
        Haberler Spor Basketbol TKBL Galatasaray Çağdaş Faktoring: 86 - Nesibe Aydın: 61 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Galatasaray Çağdaş Faktoring: 86 - Nesibe Aydın: 61 | MAÇ SONUCU

        Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring, sahasında Nesibe Aydın'ı 86-61 yenerek seride 1-0 öne geçti.

        Giriş: 06.03.2026 - 15:18
        Galatasaray, Nesibe Aydın'ı farklı yendi!

        HT Spor'un yayıncısı olduğu Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk ayağında Galatasaray Çağdaş Faktoring, sahasında Nesibe Aydın'ı 86-61 yenerek seride 1-0 öne geçti.

        Eşleşmenin ikinci maçı, 21 Mart Cumartesi günü saat 16.30'da TOBB ETÜ Spor Salonu'nda oynanacak.

        Seride 2 galibiyete ulaşan takım yarı finale yükselecek.

        Salon: Sinan Erdem

        Hakemler: Ahmet Taner İbin, Nihat Çetin, Erdoğan Çelebi

        Galatasaray Çağdaş Faktoring: Smalls 18, Oblak 8, Ayşe Cora Yamaner 10, Juhasz 2, Elif Bayram 6, Williams 6, Sude Yılmaz 1, Gökşen Fitik 7, Sehernaz Çidal 2, Derin Erdoğan 13, Zeynep Şevval Gül, Kuier 13

        Nesibe Aydın: Davis 13, Bone 10, Pelin Gülçelik 6, Green 15, Yağmur Önal 10, Büşra Akgün 3, Melike Yalçınkaya 2, Turner 2

        1. Periyot: 16-22

        Devre: 44-36

        3. Periyot: 67-53

