Galatasaray, Can Armando Güner transferinde sona yakın!
Galatasaray, yaz transferi için anlaşmaya vardığı Can Armando Güner transferinde Mönchengladbach ile son aşamaya geldi. Sarı-kırmızılılar, 18 yaşındaki oyuncuyu 300 bin Euro bonservis ve 100 bin Euro bonus karşılığında kadrosuna katmaya hazırlanıyor
Giriş: 03.02.2026 - 17:11 Güncelleme: 03.02.2026 - 17:11
Galatasaray, yaz transfer dönemi için anlaştığı Can Armando Güner için Mönchengladbach ile masaya oturdu.
Sarı-kırmızılılar bu transferi 300 bin Euro bonservis bedeli ve 100 bin euro başarı bonusu şeklinde bitirmeye yakın.
Mönchengladbach sonraki satıştan yüzde 25'lik pay istedi ancak anlaşmada sonraki satıştan pay olmayacak.
Can Armando Güner'in perşembe günü İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
