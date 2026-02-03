Habertürk
        Galatasaray, Can Armando Güner transferinde sona yakın! - Futbol Haberleri

        Galatasaray, Can Armando Güner transferinde sona yakın!

        Galatasaray, yaz transferi için anlaşmaya vardığı Can Armando Güner transferinde Mönchengladbach ile son aşamaya geldi. Sarı-kırmızılılar, 18 yaşındaki oyuncuyu 300 bin Euro bonservis ve 100 bin Euro bonus karşılığında kadrosuna katmaya hazırlanıyor

        Giriş: 03.02.2026 - 17:11 Güncelleme: 03.02.2026 - 17:11
        Galatasaray, Armando Güner transferini bitiyor!
        Galatasaray, yaz transfer dönemi için anlaştığı Can Armando Güner için Mönchengladbach ile masaya oturdu.

        Sarı-kırmızılılar bu transferi 300 bin Euro bonservis bedeli ve 100 bin euro başarı bonusu şeklinde bitirmeye yakın.

        Mönchengladbach sonraki satıştan yüzde 25'lik pay istedi ancak anlaşmada sonraki satıştan pay olmayacak.

        Can Armando Güner'in perşembe günü İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar

        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor. Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: "Tüm kardeşlerimizi selamlarımızın en güzeliyle selamlıyor şükranlarımı sunuyorum. Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı bütün Türkiye'nin siyaset kutbudur. Her insan b...
